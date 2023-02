Nocne życie artystek: Kurdej-Szatan i Mucha drinki zagryzały kiełbasą!

W sobotni wieczór Ania i Basia bawiły publiczność warszawskiej Sceny Relax. Tam obie wystąpiły w premierowym spektaklu „O mało co”. Jadnak właściwe występy zaczęły się dopiero potem. Artystki znalazły sobie wygodną miejscówkę przy teatralnym barze. Postanowiły same się nagrodzić za udany występ, nie żałując sobie drinków, które od czasu do czasu zagryzały... kiełbaskami.

Najwyraźniej Basia i Ania bardzo się lubią, bo nie brakowało im tematów do dyskusji, która trwała do blisko trzeciej rano. Wtedy to Kurdej-Szatan z bukietem kwiatów na przegubie odjechała taksówką, a Mucha z grupką przyjaciół i ukochanym Jakubem Wonsem (41 l.) ruszyła pieszo w dalsze tournée po mieście, które skończyło się w popularnym fast foodzie. Najwyraźniej kiełbasa to za mało po takim wieczorze.

Obie panie, jak widać, mimo iż od ponad roku nie grają już razem w „M jak miłość”, ciągle się przyjaźnią i uwielbiają przebywać w swoim towarzystwie.

Jeśli chcecie zobaczyć jak Ania i Basia balowały, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii! Mają dziewczyny zdrowie!

