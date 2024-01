O tym, że Ewa Kasprzyk nie pojawi się w piątej odsłonie kultowej komedii, napisaliśmy jako pierwsi w sierpniu. - „Kogel mogel” będzie bez Wolańskiej - odpisała aktorka na nasze pytanie, czy zobaczymy ją w filmie. Dodała także nagranie na Instagramie, na którym pada pytanie z tła: „O, kręcicie kogla?” i jej odpowiedź: „Zapomnij”.

Barbara Wolańska pojawi się w "Baby boom, czyli kogel mogel 5"! Ewa Kasprzyk zapewniała, że odrzuciła rolę

W kolejnych wywiadach tłumaczyła powody swojej odmowy. - Gdyby scenarzyści napisali dla mnie rolę na miarę tego, co mogłabym zagrać, to absolutnie bym zagrała, ale nie będę się po prostu wygłupiać - powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Według naszych informacji, Wolańska jest obecna w scenariuszu i "pojawi się" w jednej scenie! Agnieszka (Aleksandra Hamkało) i Marcin (Nikodem Rozbicki) podczas uroczystej kolacji będą chcieli ogłosić, że spodziewają się dziecka. W tym czasie do dziewczyny zadzwoni jej mama, czyli Wolańska. W słuchawce będzie słychać jej głos... Czy faktycznie należy do aktorki? Przekonamy się oglądając film. Premiera "Baby boom, czyli kogel mogel 5" dokładnie za tydzień.

"Baby boom, czyli kogel mogel 5" - o czym opowiada? Kiedy premiera?

Jak czytamy w opisie dystrybutora: Piotruś (Maciej Zakościelny) – razem z żoną, teściową oraz Leopoldem – przenosi się do nowego domu: zabytkowego dworku. A Marlenka (Katarzyna Skrzynecka) postanawia przy okazji znaleźć rodzinie odpowiedniego, pasującego do eleganckiej rezydencji przodka… Z kolei Agnieszka (Aleksandra Hamkało) robi na uczelni karierę, ale tuż po obronie doktoratu nagle odkrywa, że jest w ciąży. A gdy na świat przychodzi mały Kuba… zaczynają się problemy! Piotruś towarzyszy siostrze w trakcie porodu i sam zaczyna marzyć o dziecku – ku przerażeniu Marlenki. Marcin (Nikodem Rozbicki), świeżo upieczony tata, wpada w panikę i nagle znika. A do tego w Brzózkach zjawia się tajemnicza Kamila – dziewczyna w zaawansowanej ciąży, która szuka właśnie Zawady…

