Beata Fido zwolniona z TVP? Mamy zaskakujący komentarz!

Beatę Fido, znaną, m.in. z filmu „Smoleńsk” oraz z seriali „Leśniczówka” i „Komisarz Alex” spotkała wielka przykrość. Portale internetowe podały, że z telenoweli znika jej postać komisarz Marty Grabskiej. To jedna z głównych kobiecych bohaterek „Komisarza Alexa”. – Teraz trwają zdjęcia do nowej transzy "Aleksa", która na ekrany trafi wiosną. I, jak na razie, Beaty nie ma w scenariuszu, nie grała też jeszcze na planie. Za to scenarzyści powołali do życia nową postać – podał informator Świata Gwiazd.

Beata Fido naprawdę wyrzucona z serialu?

Okazuje się, że ktoś zrobił pani Beacie okrutny żart rozpuszczając nieprawdziwe informacje. „Super Express” dotarł bezpośrednio do aktorki, która odebrała telefon, będąc pomiędzy kolejnymi ujęciami scen do wspomnianej produkcji. Sama zainteresowana nie ukrywa, że postawiono ją w dość niekomfortowej sytuacji. Zapewniła nas jednak, że wciąż pracuje i ma się całkiem dobrze, a jeśli jej „podziękują” przyjmie to z godnością. - Na razie jestem na planie i pracuję. Mam zaplanowane kolejne zdjęcia, których na tę chwilę nikt nie odwołał. Jeżeli ktoś z góry podejmie inną decyzję, pozostanie mi jedynie dostosować się do niej – powiedziała „Super Expressowi” Beata Fido.

