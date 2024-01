Zmiany nie tylko w "Pytaniu na śniadanie"? Z serialu TVP znika aktorka, partnerka kuzyna Kaczyńskiego

"Komisarz Alex" to jeden z ulubionych seriali widzów TVP. Niebawem będzie 12 lat na antenie telewizyjnej "Jedynki". Od tego czasu nie zmienił się tytułowy pies, owczarek niemiecki o imieniu Alex. Miał za to aż 5 partnerów. W produkcji od 2016 roku występowała także Beata Fido, aktorka najbardziej znana z roli w filmie "Smoleńsk". Wygląda na to, że to już jej koniec w tym serialu.