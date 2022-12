Piotr Kraśko zwrócił się w "Faktach" do widzów. Nawiązał do swoich problemów

Beata Kozidrak była w tym roku nieco mniej aktywna medialnie niż zwykle. Wszystko za sprawą zeszłorocznych wydarzeń, kiedy to pod wpływem alkoholu prowadziła samochód, wracając na warszawski Ursynów. Artystka przeprosiła, usłyszała wyrok i wróciła nawet do koncertowania, by jeszcze bardziej nie zawieść wiernych fanów. Już niebawem po raz kolejny Polacy będą mogli usłyszeć, jak wykonuje największe hity Bajmu, ponieważ 31 grudnia wystąpi podczas "Sylwestrowej Moc Przebojów". Zanim jednak wejdzie na scenę, musi w pełni wrócić do sił. W wigilię okazało się, że artystka nosi temblak.

Beata Kozidrak miała wypadek. Na nagraniu wszystko widać!

Beata Kozidrak poszła w ślady innych gwiazd i również pochwaliła się, jak spędzała wigilijny wieczór. Okazuje się, że na świąteczną kolację wpadła do niej m.in. przyjaciółka, z którą buszowała po kuchni. Ktoś nagrał panie, jak bezpośrednio z brytfanki pochłaniają kremowe ciasto. Piosenkarka musiała robić to lewą ręką, ponieważ prawa, obecność temblaka na to wskazuje, może być złamana.

- To jest tak pyszne... Wesołych świąt - zdążyła wypowiedzieć Kozidrak, pałaszując przygotowany przez jakiegoś gościa przysmak.

Pod postem pojawiło się oczywiście mnóstwo życzeń, ale i uszczypliwa uwaga na temat jednego z siedmiu grzechów głównych - umiarkowaniu w jedzeniu i piciu.

- Obżarstwo! - grzmiał jeden z obserwatorów gwiazdy.

Pojawiło się również pytanie na temat tego, dlaczego Beata Kozidrak musiała zaopatrzeć się w temblak. Choć fanka nie doczekała się odpowiedzi, mamy nadzieję, że na dniach artystka wróci do pełnej sprawności.