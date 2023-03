Beata Kozidrak straciła prywatnego szofera. Kto teraz jest jej kierowcą?

Wielki powrót Dody do TVP! Będzie trenerem w "The Voice of Poland"?!

Co z jego zdrowiem?

Sprawą wokalistki Bajmu żyła cała Polska. We wrześniu 2021 roku została ona zatrzymana przez policję na jednej z warszawskich ulic. Badanie wykazało, że ma dwa promile alkoholu we krwi. Sprawa trafiła do sądu, a ten prawomocnym wyrokiem z sierpnia 2022 roku, ukarał ją grzywną w łącznej wysokości 70 tysięcy złotych oraz pięcioletnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Córka robiła za szofera Kozidrak

Od chwili zatrzymania przez funkcjonariuszy, gwiazda hitu "Siedzę i myślę" musi liczyć na pomoc bliskich, jeśli chce przemieszczać się po stolicy. Jeszcze do niedawna za szofera służyła jej młodsza córka Agata (30 l.). Kilka miesięcy temu została jednak mamą i nie ma już tyle wolnego czasu, co kiedyś.

Beata Kozidrak w taksówce

Ratunkiem dla Beaty są więc taksówki. Ostatnio gwiazda wybrała się do eleganckiego sklepu z modną biżuterią. Kiedy go opuściła, auto czekało już przed wejściem. I chociaż artystka ukrywała się za ciemnymi, dużymi okularami, taksówkarz z pewnością rozpoznał swoją klientkę. Ciekawe o czym rozmawiali w drodze do jej domu...

Oświadczenie Beaty Kozidrak w sądzie - 4 maja 2022 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.