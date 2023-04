i Autor: Baranowski/Akpa Beata Kozidrak nosi perukę

Na jaką stawkę może liczyć?

Beata Kozidrak wraca do reklamy! O zarobkach sprzed lat może zapomnieć

Wygląda na to, że Beata Kozidrak (63 l.) powraca do łask reklamodawców. Po 1,5 roku od pijackiego rajdu, piosenkarka ponownie pojawia się w reklamach. Jak na razie, tylko na Instagramie. I to za niższą stawkę. Przypomnijmy, że piosenkarka twierdzi, że zarabia "tylko" 10 tys. zł miesięcznie.