Ludzie nie mają litości dla Beaty Kozidrak. Smutne doniesienia

Beata Kozidrak ma za sobą trudny czas. Kiedy we wrześniu 2021 r. policja zatrzymała ją pijaną za kierownicą samochodu, na gwiazdę spadła lawina krytyki. Cała Polska dowiedziała się, że artystka podczas badania alkomatem wydmuchała dwa promile i stanie przed sądem za jazdę na podwójnym gazie. Ostatecznie sąd zdecydował, że Kozidrak ma zapłacić 50 tys. zł grzywny i 20 tys. zł świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Piosenkarka otrzymała również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez pięć lat. Jak wiadomo, trudne doświadczenia życiowe są inspiracją dla artysty do tworzenia muzyki i pisania tekstów. Tak też było w przypadku Beaty. Gwiazda właśnie wydała singiel, w którym rozlicza się z pijackiego rajdu.

– Z tym uczuciem, z tym problemem stykam się od prawie początku swojej kariery. Kiedy ktoś osiąga sukces i nie tylko w świecie muzyki, ale też w świecie sportu, w świecie ludzi, którzy odnoszą wielki sukces, kiedy się powinie noga, kiedy coś się dzieje nie tak, kiedy już jest jakiś problem… jak odnosisz sukces, jesteś święta, jak coś się złego zadzieje, to jesteś już potworem po prostu. Co trzeba zrobić? Jak zrównoważyć te skrajne emocje w sobie? Co zrobić? Zadaje pytanie – powiedziała w wywiadzie dla Meloradio.

Piosenkarka śpiewa o sobie

Artystka nie ukrywa, że to pierwsza w jej karierze tak osobista płyta. „Opowiada o bólu, o trudnych sytuacjach i o tym jak człowiek potrzebuje wówczas drugiego człowieka i jego bliskości. Gdy tworzyłam tę płytę, pisałam ją bez zastanawiania się czy idę pod prąd, czy nie odsłaniam za dużo, czy aby na pa pewno każda piosenka wpisuje się w obecne muzyczne trendy” – napisała na Instagramie.

Beata Kozidrak w piosence "Panama"

W tekście singla Kozidrak "Panama" padają następujące słowa:

Jesteś potworem

Skanduje tłum

Wyruszam w drogę

Pokochać znów

Wejdę na szczyt wulkanu

Welcome Baru

Zawsze o wschodzie słońca

Zmienia się w cud