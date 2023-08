Agata Młynarska dzieci: dwóch synów i dwie córki

Agata Młynarska jest bardzo zaangażowaną matką. Dwa lata temu w Walentynki prezenterka zamieściła wzruszający wpis w mediach społecznościowych. - Moje zakochane dzieci. Ich miłość nas uskrzydla, daje poczucie sensu i spełnienia. Są w tej miłości piękni i prawdziwi. Niech rozkwitają i lecą ku gwiazdom. A u nas zawsze mogą się przytulić, pośmiać, popłakać, pomilczeć. Niech święty Walenty ich prowadzi przez życie pełne miłości. Jestem z Was dumna, kochani!!! - napisała Agata Młynarska, która ma dwóch synów z małżeństwa z historykiem Leszkiem Kieniewiczem. Wychowała także dwie dziewczynki - Sylwię i Alicję, których była opiekunem prawym. Gwiazda bardzo bała się o przyszłość dzieci w trakcie pandemii koronawirusa - okazało się, że wszyscy stracili wówczas pracę. Teraz zaniepokoić Agatę Młynarską mogła nietypowa wiadomość.

Agata Młynarska z pilnym ostrzeżeniem dla matek. "Czy to już teraz metoda nie na babcię, tylko na mamę?"

Całą historię dziennikarka opisała na Facebooku. To pilne postrzeżenie dla innych matek! - Czy dostaliście kiedyś smsa o takiej treści? Żadne z moich dzieci nie zmieniła numeru telefonu. Wrzućcie informację, czy się spotkaliście się z czymś takim, i czym to może skutkować? Czy to już teraz metoda nie na babcię, tylko na mamę? - pytała Agata Młynarska. Okazało się, że niestety z takimi wiadomościami zetknęły się inne kobiety. - Dwukrotnie otrzymała sms-y moja mama. Mimo sędziwego wieku zareagowała przytomnie, dzwoniąc na dotychczasowy numer z zapytaniem, czy coś się dzieje u mnie, czy u siostry - napisała jedna z internautek. - W Niemczech od ponad pół roku takie przychodzą do moich znajomych. Próba włamania do tel. i wyłudzenia danych. Usuwać i blokować - poradziła inna użytkowniczka Facabooka. Trzeba być czujnym!

