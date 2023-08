Andrzej Precigis nie żyje. Gwiazdor "M jak miłość" przewlekle chorował

Andrzej Precis nie żyje. Aktor znany m.in. z "M jak miłość" i "Klanu" zmarł w sobotę, 26 sierpnia, wieczorem. Miał 74 lata. O jego śmierci pierwszy poinformował Krzysztof Lerski. - Dziś wieczorem zmarł w Warszawie mój serdeczny przyjaciel, wspaniały, doskonale wszystkim nam znany aktor Andrzej Precigs. Jest to wydarzenie szokujące, stanowczo przedwczesne, okrutne, bezsensowne - stwierdził w poruszającym wpisie dziennikarz. Starszego kolegę z "M jak miłość" żegnali też jego koledzy z serialu, m.in. Rafał Mroczek i Mikołaj Roznerski. Wyjątkowo poruszająco o śmierci Andrzeja Precigsa mówiła też jego serialowa córka Katarzyna Cichopek. - Andrzej, tatusiu, żegnaj - mówiła łamiącym się głosem na wizji podczas programu "Pytanie na śniadanie". Kolegę z planu wspominała także jego serialowa żona Hanna Mikuć. Aktorka ujawniła, że Andrzej Precigis przewlekle chorował.

Hanna Mikuć wspomina Andrzeja Precigsa. "Przez te lata traktowałam go jak męża"

Hanna Mikuć bardzo ceniła swojego męża z serialu "M jak miłość" zarówno jako artystę, jak i jako człowieka. - Bardzo dobrze nam się razem grało. To był bardzo profesjonalny aktor, miły kolega. Zawsze opowiadaliśmy sobie o naszych rodzinach, co tam nasze dzieci i wnuczki robią. Był bardzo miłym człowiekiem. Cały czas mam Andrzeja w sercu i choć rozwiedziono nas w serialu, to przez te lata traktowałam go jak męża. Czasami nawet się zastanawiałam, czy nie będzie jeszcze jakiegoś zawirowania i scenarzyści znowu nas nie połączą. Graliśmy razem wiele wątków i stworzyliśmy taki tercet z Andrzejem i Emilianem (Kamińskim - red.) na planie. Bardzo nam to odpowiadało, było w tym też trochę żartu i zabawy. Ja bardziej im matkowałam, niż byłam żoną w serialu, a oni mieli z Emilianem bardzo zabawne pomysły - wspominała aktorka.

