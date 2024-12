Biało-czerwona Cichopek, Wachowicz i Sykut-Jeżyna w błyskotkach, ale show skradł Ibisz

W tym roku to ekipa programu "halo tu polsat" przygotowała świąteczną piosenkę stacji. Do utworu ZoSi Karbowniak "Śniegu po pachy" przygotowano także gwiazdkowy teledysk. Gwiazdy śniadaniówki nie tylko zaśpiewały, ale i zadały szyku. Kasia Cichopek, Ewa Wachowicz, Paulina Sykut-Jeżyna i Agnieszka Hyży zaprezentowały odświętne kreacje, ale oczy wszystkich i tak kierują się na Krzysztofa Ibisza. Jego świąteczny sweterek to modowa bomba czy wtopa! Sami oceńcie!