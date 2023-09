Bieg po Nowe Życie – warszawska młodzież wystartuje z gwiazdami!

To już 23. Bieg po Nowe Życie. Po edycji w Wiśle przyszedł czas na Warszawę. - Liczba startujących sztafet przekroczy 90 – cieszy się Arkadiusz Pilarz, dyrektor wydarzenia. Sztafety poprowadzą między innymi: Przemysław Saleta, Michał Mikołajczak, Kamila Kamińska, Jarosław Boberek, Lucyna Malec, Edyta Zając, Krzysztof Wach, Piotr Gruszka, Viola Piekut, Jolanta Fraszyńska i Marcin Korcz. - Bieg po Nowe Życie jest jedną z ważniejszych kampanii społecznych, którą wspieramy. Pomimo rosnącej świadomości, obecnie w Polsce zbyt wiele osób czeka na przeszczepienie. Cały czas warto więc angażować się w promocję transplantologii. To nie tylko szansa na nowe życie dla pacjenta, ale także dla jego rodziny i bliskich. Naszymi działaniami i udziałem naszych pracowników w biegu chcemy zachęcić innych do podjęcia rozmowy na ten temat z najbliższymi – mówi Marc van der Ploeg, prezes Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Po raz pierwszy w Warszawie do sztafet została włączona młodzież ze szkół reprezentujących 18 dzielnic stolicy.

Więcej informacji na stronie www.transplantologia.info

Znani lekarze wspierają Bieg Po Nowe Życie

Wśród znakomitości medycznych znajdą się między innymi: prof. Alicja Dębska- Ślizień – Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej prof. Roman Danielewicz, Prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Wojciech Lisik, kierownik Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA prof. Piotr Suwalski, prof. Grzegorz Basak, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM w Warszawie, kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu prof. Marek Jemielity, koordynator programu przeszczepiania płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu dr Maciej Urlik, prof. Sławomir Nazarewski z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM, kierownik Pododdziału Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia USK we Wrocławiu prof. Michał Zakliczyński, kierujący Kliniką Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej SPSK nr 1 w Szczecinie dr hab. Maciej Romanowski. Bieg po Nowe Życie jest jedną z ważniejszych kampanii społecznych, którą wspieramy. Pomimo rosnącej świadomości, obecnie w Polsce zbyt wiele osób czeka na przeszczepienie. Cały czas warto więc angażować się w promocję transplantologii.

Zaangażowanie warszawskiej młodzieży w Bieg Po Nowe Życie

Po raz pierwszy w Warszawie do sztafet została włączona młodzież ze szkół reprezentujących 18 dzielnic stolicy. Na trasie zobaczymy uczniów z Technikum Ekonomicznego nr. 8 z Mokotowa, LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej z Bemowa, Zespołu Szkół im. Zofii Jaroszewicz "Kasi" z Bielan, Zespołu Szkół nr.40 im. Stefana Starzyńskiego z Pragi-Północ, XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego ze Śródmieścia, CLXII Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Zespole Szkół nr.128 z Targówka, XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego reprezentującego Wawer, CLXIII Liceum Ogólnokształcącego z Wesołej, XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego z Wilanowa, LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego reprezentującego Włochy, LX Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego z Woli, I Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi im. B. Limanowskiej z Żoliborza, CV Liceum Ogólnokształcącego z Białołęki, Zespołu Szkół Łączności z Pragi-Południe, LI Liceum Ogólnokształcącego z Rembertowa, LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha z Ursynowa, Zespołu Szkół nr.42 z Ursusa i VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego z Ochoty.

23. Bieg po Nowe Życie rozpocznie się 23 września o 12:00 na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

