W dniu swoich urodzin Alina Makarczuk opublikowała na Instagramie wyjątkowe zdjęcie z widocznym ciążowym brzuszkiem. Do fotografii dodała poruszający opis, który natychmiast poruszył obserwatorów:

Nadszedł moment, aby podzielić się z Wami naszym szczęściem. Chcę zapamiętać ten dzień. To moje pierwsze w życiu urodziny, gdy biją we mnie dwa serca. To magiczny czas, pełen radości i wzruszeń, ale też zmartwień, badań i lęków...