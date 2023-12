Biograf Gabriela Seweryna ujawnił nieznane fakty o gwiazdorze programu "Królowe życia"

Gabriel Seweryn zmarł nagle 28 listopada. Osiem dni później odbył się jego pogrzeb. Okoliczności śmierci projektanta ciągle pozostają nieco tajemnicze. Sprawę bada prokuratura. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok zlecono kolejne badania. Z najnowszych informacji z prokuratury wynika, że - według wstępnych założeń - wyniki sekcji zwłok poznamy po świętach. Spore emocje wywołał także pogrzeb Gabriela Seweryna. Jak mówił informator portalu światgwiazdp.pl, na cmentarzu miało dojść do rękoczynów! Teraz z kolei nieznane fakty o Gabrielu Sewerynie ujawnił jego biograf, który miał być autorem książki o gwiazdorze programu "Królowe życia". Kilka miesięcy przed śmiercią projektanta ponowie zaczęli rozmowy o publikacji.

Biografia Gabriela Seweryna. Miała powstać na przełomie tego i następnego roku

Maciej Zarański ujawnił, jaki naprawdę był Gabriel Seweryn. - Gabriel był bardzo wrażliwą osobą z tego, co zarejestrowałem i też czasami bardzo emocjonalnie podchodził do tego, co się działo wokół niego, do spraw z nim i z otoczeniem związanym. Bardzo rodzinna osoba i bardzo to przeżywał - zdradził pisarz w rozmowie z "Faktem". Mężczyzna opowiedział także o jednej z ostatnich rozmów, które odbył z gwiazdorem programu "Królowe życia". Gabriel Seweryn miał narzekać na zdrowie. - Bardzo go prosiłem, żeby zadbał o siebie, że zaczynamy niedługo intensywną pracę i będzie potrzebował siły, żeby ze mną rozmawiać, żeby to wszystko zorganizować. Myślałem, że jest przeziębiony po prostu, bo miał taki bardzo niefajny kaszel, ale powiedział, że to są sprawy związane z nerwowością, z przeżywaniem różnych rzeczy. No i stało się to, co się stało - przyznał ze smutkiem Maciej Zarański. Czy jest szansa na to, że biografia Gabriela Seweryna jednak się ukaże? Pierwotnie miała ona powstać na przełomie tego i następnego roku. Pisarz twierdzi, że wydanie książki jest możliwe, ale tylko pod warunkiem, że w pracę nad nią zaangażują się bliscy zmarłego gwiazdora "Królowych życia".

W naszej galerii prezentujemy, jak mieszkał Gabriel Seweryn