Sekcja zwłok Gabriela Seweryna. Nowe wiadomości z prokuratury! Wstępne założenia

Śmierć Gabriela Seweryna. Prokuratura bada sprawę

Po śmierci Gabriela Seweryna z programu "Królowe życia" zaroiło się od różnych teorii spisowych. Faktem jest to, że zawiadomienie do prokuratury złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. - Zawiadomiliśmy prokuraturę w Głogowie o pod. popełnienia przestępstwa w sprawie śmieci Seweryna Gabriela. Mężczyzna wezwał karetkę w związku z piekącym bólem w okolicy serca i problemami z oddychaniem. Ratownicy odmówili mu pomocy, kazali jechać na SOR taksówką. Mężczyzna zmarł - cztaliśmy na profilu OMZRiK na platformie X (dawniej Twitter). - Nie było odmowy przyjęcia. Zespół był na miejscu i chciał udzielić pomocy, ale z uwagi na agresję i grożenie zespołowi ratownictwa medycznemu przez pacjenta i osoby będące na miejscu, zespół nie podjął czynności. Interwencja policji była z uwagi na to, że zespół czuł się zagrożony z powodu gróźb pacjenta i osób będących na miejscu. Tam prawdopodobnie było kilka osób - odpierał zarzuty rzecznik pogotowia w Legnicy w rozmowie z "Faktem". Po śmierci Gabriela Seweryna zarządzono przeprowadzenie sekcji zwłok.

Sekcja zwłok Gabriela Seweryna. Prokuratura podała termin

Wyniki były zaskakujące. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy ujawniła, że sekcja zwłok... nie ustaliła przyczyny zgonu mężczyzny. Śledczy przekazali, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań toksykologicznych. Kiedy możemy spodziewać się wyników sekcji zwłok Gabriela Seweryna? Właśnie otrzymaliśmy nowe informacje z prokuratury! Na ten moment wyników jeszcze nie ma, ale wiemy, kiedy - wg wstępnych założeń - mają się pojawić. - Wstępnie zakładamy, że po świętach będziemy mogli przekazać więcej szczegółów - powiedziała "Super Expressowi" Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

