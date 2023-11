Sekcja zwłok Gabriela Seweryna. Prokuratura podała całkiem nowe, kluczowe informacje!

Gabriel Seweryn zmarł we wtorek, 28 listopada. Sprawa jego śmierci nie tylko szokuje, lecz także bulwersuje wielu ludzi. Pojawiają się bowiem różne niepokojące informacje na temat ostatniego dnia życia Gabriela Seweryna. Tuż przed jego śmiercią z sieci pojawiło się wstrząsające nagranie, na którym Gabriel Seweryn prosi o pomoc. Już po tym, gdy okazało się, że Gabriel Seweryn nie żyje, zawiadomienie do prokuratury złożył Ośrodek Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich. Teraz w rozmowie z "Super Expressem" do śmierci Gabriela Seweryna odniosła się prokurator Lidia Tkaczyszyn rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Pojawiły się nowe kluczowe informacje! Wiadomo już, co będzie z sekcją zwłok Gabriela Seweryna. - 28 listopada w szpitalu w Głogowie doszło do zgonu 56-letniego mężczyzny. Mężczyźnie udzielono pomocy medycznej w szpitalu. Nie zdołano go uratować. Mężczyzna zmarł. O zgonie został zawiadomiony prokurator, który po analizie sytuacji podjął decyzję o wykonaniu czynności śledczych. Zaplanowano sekcję zwłok, która powinna wyjaśnić właściwą przyczynę zgonu. Sekcja zostanie przeprowadzona w tym tygodniu - poinformowała Lidia Tkaczyszyn, która nakreśliła również sporną sprawę rzekomego braku udzielenia pomocy poszkodowanemu.

