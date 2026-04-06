Blanka na starych zdjęciach. Tak zmieniał się jej styl!

Maksymilian Kluziewicz
2026-04-06 10:14

Piosenkarka i nowa trenerka w programie "The Voice Kids" ma powody do świętowania. Blanka Stajkow zdobyła tytuł najbardziej stylowej gwiazdy podczas gali Jupitery Roku. Z tej okazji warto przypomnieć, jak z biegiem lat ewoluował wizerunek artystki.

Blanka tryumfuje na gali Jupitery Roku

Blanka Stajkow dynamicznie poszerza swoje muzyczne horyzonty. Tylko w tym roku wokalistka wypuściła dwa nowe utwory, a od marca zasiada w fotelu trenerskim popularnego formatu "The Voice Kids". Oprócz wskazówek typowo wokalnych, piosenkarka uczy młodych uczestników trudnej sztuki radzenia sobie z internetowym hejtem. Sama doświadczyła potężnej fali negatywnych komentarzy, gdy wybrano ją na reprezentantkę Polski podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2023 roku.

Artystka nie ugięła się pod presją i obecnie święci kolejne triumfy na polskiej scenie. Obok warstwy dźwiękowej, szlifowanej we współpracy z międzynarodowymi producentami, kluczową rolę w jej karierze odgrywa moda. Odwaga w dobieraniu ekstrawaganckiej garderoby przyniosła jej statuetkę dla najbardziej stylowej gwiazdy, wręczoną podczas gali Jupitery Roku. Sama wokalistka przyznaje, że wypracowanie obecnego wizerunku wymagało czasu, a dawne modowe wybory wywołują dziś u niej uśmiech zażenowania.

Początki kariery Blanki Stajkow

Droga piosenkarki w polskim show-biznesie rozpoczęła się na długo przed słynnym eurowizyjnym występem. Blanka zadebiutowała w telewizji już jako piętnastolatka, pojawiając się w studiu "Dzień Dobry TVN". W kolejnych latach telewidzowie mogli śledzić jej zmagania w popularnym programie modowym "Top Model".

Wizerunek wokalistki na przestrzeni lat przeszedł gigantyczną metamorfozę. Archiwalne fotografie z jej pierwszych obecności na ściankach doskonale obrazują stylistyczną ewolucję, jaką przeszła od czasów nastoletnich. Otrzymana niedawno statuetka ostatecznie przypieczętowała jej obecny status branżowej ikony mody.

Blanka ocenia stare stylizacje
Blanka stylową gwiazdą roku
