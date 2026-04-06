Blanka na starych zdjęciach. Tak zmieniał się jej styl!

Blanka tryumfuje na gali Jupitery Roku

Blanka Stajkow dynamicznie poszerza swoje muzyczne horyzonty. Tylko w tym roku wokalistka wypuściła dwa nowe utwory, a od marca zasiada w fotelu trenerskim popularnego formatu "The Voice Kids". Oprócz wskazówek typowo wokalnych, piosenkarka uczy młodych uczestników trudnej sztuki radzenia sobie z internetowym hejtem. Sama doświadczyła potężnej fali negatywnych komentarzy, gdy wybrano ją na reprezentantkę Polski podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2023 roku.

Artystka nie ugięła się pod presją i obecnie święci kolejne triumfy na polskiej scenie. Obok warstwy dźwiękowej, szlifowanej we współpracy z międzynarodowymi producentami, kluczową rolę w jej karierze odgrywa moda. Odwaga w dobieraniu ekstrawaganckiej garderoby przyniosła jej statuetkę dla najbardziej stylowej gwiazdy, wręczoną podczas gali Jupitery Roku. Sama wokalistka przyznaje, że wypracowanie obecnego wizerunku wymagało czasu, a dawne modowe wybory wywołują dziś u niej uśmiech zażenowania.

Początki kariery Blanki Stajkow

Droga piosenkarki w polskim show-biznesie rozpoczęła się na długo przed słynnym eurowizyjnym występem. Blanka zadebiutowała w telewizji już jako piętnastolatka, pojawiając się w studiu "Dzień Dobry TVN". W kolejnych latach telewidzowie mogli śledzić jej zmagania w popularnym programie modowym "Top Model".

Wizerunek wokalistki na przestrzeni lat przeszedł gigantyczną metamorfozę. Archiwalne fotografie z jej pierwszych obecności na ściankach doskonale obrazują stylistyczną ewolucję, jaką przeszła od czasów nastoletnich. Otrzymana niedawno statuetka ostatecznie przypieczętowała jej obecny status branżowej ikony mody.

Blanka ocenia stare stylizacje