Bożena Dykiel zdradza sekret trwałego pożycia małżeńskiego. Nie ma wątpliwości, że kluczem jest łóżko

Bożena Dykiel i Ryszard Kirejczyk poznali się w pracy. Połączyła ich Japonia, a właściwe angaż przy produkcji filmu "Ognie są jeszcze żywe" - koprodukcji polsko -japońskiej, w której Dykiel grała główną rolę, a Kirejczyk sprawował funkcję kierownika produkcji. Wykształcony, pewny siebie i opiekuńczy mężczyzna zrobił na młodej aktorce ogromne wrażenie, zakochał się, z wzajemnością. W pół roku po powrocie do Polski byli już małżeństwem. Ze wspomnień aktorki wiemy, że żadne z nich nie miało wątpliwości, ze chcą ze sobą spędzić życie. Całe życie, bo wg Bożeny Dykiel mężczyzna wybiera się na zawsze. W jej rodzinie nie było rozwodów i ona również nie wyobraża sobie, żeby mogła się rozstać z mężczyzną, któremu ślubowała.

Bożena Dykiel o małżeństwie: "Trzeba umieć przechodzić przez rafy

Aktorka przyznaje, ja u nich, jak i w każdym małżeństwem były lepsze i gorsze dni, ale najważniejsze jest to, by być razem pomimo sprzeczek i kłótni i by umieć się godzić. "Trzeba umieć przechodzić przez rafy. Przecież nie ma czegoś takiego jak idealne małżeństwo. Zawsze są jakieś nieporozumienia czy kłótnie. Trzeba umieć iść na kompromis, bo kobiety, które za dużo kłapią dziobem, źle na tym wychodzą. A mężczyzna to ciężki kawałek chleba, trzeba umieć go dopieścić i szanować" - mówiła lata temu w rozmowie z Super Expressem.

Bożena Dykiel zdradza sekret trwałego pożycia małżeńskiego

Aktorka w innym wywiadzie przyznała, ze wg niej kluczem do udanego, trwałego małżeństwa jest dobry seks. I to nie tylko na początku związku, ale na każdym jego etapie: - Seks po 50 może być lepszy niż po 20, bo już nie trzeba się niczego bać, wstydzić. Daje tylko radość. Nie należy opowiadać bzdur, że w pewnym wieku seks nie ma już znaczenia - stwierdziła wprost. Dodała także, ze niezwykle ważne jest przy tym dbanie o siebie, aby mężczyzna nie miał ochoty szukać poza domem tego, czego zabraknie mu w domu. Szczypta zazdrości również może podsycać ogień: - [Zadrość - przyp.red.] Zawsze jest potrzebna. Trzeba pilnować, żeby małżonek za bardzo się nie rozglądał. A małżonek też niech pilnuje, bo nieraz i starsza żona ma duże powodzenie, więc należy być czujnym.

Polecamy galerię: Bożena Dykiel naciera włosy wódką i robi 50 przysiadów dziennie

Edyta Herbuś opowiada o seksie, miłości i nowym projekcie teatralnym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.