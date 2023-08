Bożena Dykiel naciera włosy wódką i robi 50 przysiadów dziennie. 75-letnia aktorka zdradziła sekret swojej figury. "Tyłek idzie w górę"

Dramat! Nie żyje kluczowy aktor "M jak miłość"! Co dalej z serialem?

Bożena Dykiel to jedna z najpopularniejszych aktorek telewizyjnych i teatralnych w Polsce. W ostatnich latach widzowie kojarzą ją głównie z roli Marii Zięby w serialu "Na Wspólnej". Niektórzy fani aktorki wprost twierdzą, że dla ich idolki czas się po prostu zatrzymał i aż trudno uwierzyć, że ma ona 75 lat. Bożena Dykiel w rozmowie z mediami opowiedziała o swoich codziennych rytuałach pielęgnacyjnych, diecie i treningach. "Jeśli proste ćwiczenia robi się systematycznie, to automatycznie tyłek idzie w górę" - powiedziała w programie "Klinika Urody". Bożena Dykiel zapewniła, że codziennie ćwiczy przez około 40 minut oraz obowiązkowo robi pięćdziesiąt przysiadów. Oczywiście przestrzega także rygorystycznej diety. "Pieczywo i ziemniaki ograniczyłam do minimum. Natomiast bez ograniczeń jem sałatę. Jadam także drób i ryby z warzywami, ale staram się unikać czerwonego mięsa" - dodała w programie.

Aktorka opowiedziała, ja dba o włosy i skórę

Na tym dbanie o urodę się nie kończy. 75-letnia aktorka nie zapomina także o zabiegach pielęgnacyjnych, które pomagają utrzymać jej ciało i skórę w dobrej kondycji. "Nie usnę, jeśli nie pomasuję twarzy. Masuję i uciskam milimetr po milimetrze: skronie, czoło, nad brwiami, pod brwiami, wokół nosa, ust, brodę. Całą twarz uciskam mocno, szczypię, a potem silnie rozciągam w stronę włosów" - wyjaśniła Dykiel. Oprócz tego ze szczególną troską dba o swoje stopy i każdego dnia wciera w nie olejek rycynowy. W rozmowie z Plejadą aktorka zdradziła sekret swoich pięknych włosów. Okazuje się, że wciera w nie wódkę. "Liście pokrzywy zalać 1/2 litra wódki, wlać do ciemnej butelki, postawić w kuchni, codziennie wstrząsnąć. Po 10 dniach mamy gotową miksturę do wcierania w skórę głowy. Włosy po takiej miesięcznej kuracji są mocne i zdrowe. Przy okazji wykonuję masaż głowy, gdzie mamy różne meridiany, których masowanie korzystanie wpływa na pamięć, ciśnienie, serce." - twierdzi.

