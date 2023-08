Grażyna Wolszczak zrobiła coś ohydnego na wakacjach! "Ładny był"

Grażyna Wolszczak - mimo że w tym roku kończy 65 lat - wygląda, jakby była młodsza o kilkadziesiąt lat! Niedawno widzieliśmy gwiazdę "Na Wspólnej" w bikini i szczęki nam opadły. Złośliwi twierdzą, że aktorka poddawała się operacjom plastycznym, ta jednak temu zaprzecza. Grażyna Wolszczak za to regularnie trenuje, korzysta też z różnych zabiegów. Gwiazda serialu "Na Wspólnej" swoją niesamowitą urodę wykorzystała kiedyś w wyjątkowo ohydny sposób. To było dawno temu i dziś aktorka wie, że zrobiła wtedy źle. Grażyna Wolszczak chciała sprawdzić, czy jest sexy i odbiła pewnej dziewczynie chłopaka! - Nie wiedziałam, jaką władzę kobieta ma nad mężczyzną i postanowiłam tego spróbować - zdradziła aktorka w rozmowie z Żurnalistą. - Ładny był, ale nie kręcił mnie w ogóle, ale tak myślę sobie: "aa spróbuję" i to było nieładne - dodała samokrytycznie Grażyna Wolszczak. Gwiazda "Na Wspólnej" zapewniła, że między nią a wspomnianym chłopakiem nie doszło do stosunku, ale się z nim całowała. - To było nieładne. Mówię szczerze, bo przyjechał chłopak z dziewczyną i wyjechał bez dziewczyny - zaznaczyła aktorka. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Grażyna Wolszczak. Jej zdjęcia z młodości są niesamowite!

