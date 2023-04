Katarzyna Dowbor i jej program "Nasz nowy dom" to prawdziwy hit polskiej telewizji. Show od lat wzbudza wielkie emocje wśród widzów i przede wszystkim faktycznie pomaga potrzebującym. Ostatnio media rozpisują się jednak o Dowbor nie za sprawą sukcesów zawodowych, a życia prywatnego. Okazało się bowiem, że jej brat Tomasz również może pochwalić się wieloma sukcesami. Wielkie pieniądze, pięć klinik, jacht i kariera w USA - brat Dowbor wie, jak uskuteczniać swoje plany i świetnie mu to wychodzi. Niewiele osób wie natomiast, że to nie pierwszy raz, kiedy mężczyzna stał się gwiazdą mediów. Wcześniej portale rozpisywały się o jego hucznym, acz krótkim związku ze znaną polską aktorką. Małgorzata Foremniak miała mu ponoć wpaść w oko!

Czytaj także: Brat Katarzyny Dowbor umawiał się z wielką polską gwiazdą. O jego związku z aktorką huczało w całej Polsce

Brat Katarzyny Dowbor i Małgorzata Foremniak. Głośny i niespodziewany związek

Brat Katarzyny Dowbor, Tomasz, miał umawiać się przez jakiś czas z aktorką Małgorzatą Foremniak. Para została przyłapana w Chicago, podczas jednej z imprezy organizowanych przez tamtejszą Polonię. Media opisywały, że pląsali razem do białego rana! Niestety, prawdopodobnie z uwagi na dzielącą ich odległość związek nie wypalił. Ani Tomasz, ani Foremniak, ostatecznie nie skomentowali doniesień mediów, ale również im nie zaprzeczyli. Kasia Dowbor w swojej książce opisywała, że Tomek jest bardzo zaradnym mężczyzną. Nic więc dziwnego, że budzi zainteresowanie wśród kobiet.

– Tomek mieszka w Chicago, gdzie całkiem dobrze sobie radzi. Jest specjalistą od rehabilitacji dłoni. W Stanach zrobił doktorat i otworzył pięć klinik, które bardzo dobrze prosperują. (…) Tomek jest bardzo zaradnym mężczyzną, który ciężko pracuje i dla którego Ameryka okazała się idealnym gruntem do zrobienia kariery. O tym, jak niesamowity jest to człowiek, świadczy fakt, że kierując swoimi klinkami, jako dojrzały już mężczyzna i głowa rodziny skończył na Uniwersytecie Columbia reżyserię i produkcję filmową, ponieważ zawsze go to bardzo interesowało. (...) Ma też własny jacht z wielką polską banderą. Posiada dwa obywatelstwa i jest wielkim polskim patriotą. (…) Do dzisiaj jest takim wariatem jak w młodości – czytamy w książce Katarzyny Dowbor.

Wiedzieliście o tym, że brata Dowbor miało coś łączyć z Foremniak? Bardzo ciekawe!

Zobacz również galerię zdjęć: Tak mieszka Katarzyna Dowbor

Sonda Lubisz Katarzynę Dowbor? TAK NIE