Bryska przyznała, że choruje na depresję. Długo nie zdawała sobie sprawy, że można żyć inaczej

Bryska, czyli Gabriela Nowak-Skyrpan to gwiazda młodego pokolenia. Niezwykle rozpoznawalna za sprawą charakterystycznej różowej fryzury, lubiana na wpadające w ucho melodie i trafiające w gusta młodzieży teksty. W obszernym wywiadzie dla serwisu Viva artystka opowiedziała szczerze o swojej chorobie. Do tak mocnego odsłonięcia się skłoniła ją pewność, że o depresji trzeba mówić, nie należy jej ani stygmatyzować, ani bagatelizować.

Bryska szczerze o depresji. "Nie pamiętałam nawet, jak wyglądało życie przed nią i nie wiedziałam, jak może być inaczej"

Piosenkarka przyznała, że z chorobą zmaga się od wielu lat. Teraz wygląda na to, że trzyma ją w ryzach, lecz wspominała, że miała bardzo złe momenty w życiu. Na szczęście miała wtedy do kogo zwrócić się o pomoc. O swoich problemach opowiedziała mamie, a ta wiedziała, ze trzeba działać. Cała rodzina stanęła na wysokości zadania, wspierała ją, ale nie motywowała na siłę. Artystka wspomina o tym, jak ważna jest pomoc psychologiczna w takiej sytuacji i apeluje by nie bać się o nią prosić.

Artystka zwróciła też uwagę na fakt znikomej świadomości społecznej problemu. Depresja jest u nas albo marginalizowana, albo bagatelizowana. Tymczasem jest to bardzo poważna choroba, która nie leczona może prowadzić nawet do śmierci. Kolejnym problemem, który wyciągnęła wokalistka na światło dzienne jest brak szybkiej pomocy psychologicznej. Chorzy na depresję nie mają siły, a często tez możliwości, aby szybko podjąć leczenie, ze względu na bardzo długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty. W końcu mało kto może obie pozwolić na prywatną terapię. - Uważam, że temat depresji czy innych chorób psychicznych jest niezwykle ważny, ponieważ dostęp do pomocy psychologicznej jest niezwykle ciężki. Mam nadzieję, że niebawem się to zmieni - dodała Bryska.

