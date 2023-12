Danuta Holecka mówi o zaszczuciu. Zbiera dowody, by iść do sądu

Elżbieta Sommer nie żyje - taką wyjątkowo smutną wiadomość przekazał zięć słynnej Pani Chmurki Jerzy Kozak. Legendarna pogodynka pracowała w TVP od 1957 roku, a prognozę pogody prowadziła przez 41 lat. W 2004 roku nagle odeszła na emeryturę i usunęła się z życia publicznego. Przez ogromną część życia Elżbiecie Sommer towarzyszyła pewna paskudna plotka, która dotyczyła jej ojca, który jej ojcem... nie był. Złośliwi często wykorzystywali te bulwersującą plotkę przeciwko Pani Chmurce i opowiadali niestworzone historię o tym, jakoby prezenterka miała zawdzięczać karierę I sekretarzowi KC PZPR. Skąd w ogóle wzięła się plotka o Elżbiecie Sommer i Bolesławie Bierucie?

Pani Chmurka wyjaśniła to w jednym z wywiadów. - W szpitalu wojskowym, gdzie pracował opiekujący się mną lekarz, rodziłam córeczkę. "Kto to jest ta pani, co ma takie dobre warunki w izolatce?" - pytały pacjentki. Salowa wypaliła: "To córka Bieruta". I to poszło w Polskę - śmiała się po latach z absurdalnej sytuacji Elżbieta Sommer, choć zapewne czasami nie było jej do śmiechu, gdy różni zawistni pracownicy TVP sugerowali, że dostała posadę, dlatego, że jest "córką Bieruta".

Zobacz naszą galerię: Nie żyje Elżbieta Sommer