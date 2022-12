Była najmłodszą uczestniczką "Big Brothera". Czym dziś zajmuje się Karolina Pachniewicz? Padniecie z wrażenia!

Widywali Jacka Borkowskiego z pięknymi kobietami. Już nie szuka miłości? "To nie ten wiek"

Karolina Pachniewicz była najmłodszą uczestniczką "Big Brothera". Dziś jest już babcią! Czym się obecnie zajmuje?

Kiedy na antenie TVN w 2001 roku wyemitowano pierwsze odcinki kultowego już dziś programu "Big Brother", widzowie wręcz oszaleli na punkcie Karoliny Pachniewicz, która była najmłodszą uczestniczką show. Choć jej energia i słynne powiedzonko "Gulczas, a jak myślisz?" przeszły już do medialnej historii, Pachniewicz nie zagrzała długo miejsca w polskim showbiznesie, po jakimś czasie znikając bez śladu.

Dziś wiemy już, co się z nią dzieje! Okazuje się, że Karolina Pachniewicz wyprowadziła się z Polski do Wielkiej Brytanii, gdzie obecnie mieszka ze swoją rodziną. Karolinę pamiętacie jeszcze taką, jaką widzieliście na małym ekranie? Możecie się odrobinę zdziwić - dziś to już dumna babcia!

Karolina Pachniewicz po latach udzieliła wywiadu, w którym tłumaczy, że decyzję o opuszczeniu Polski przyśpieszył rozpad romansu z Grzegorzem Mielcem, jaki nawiązała w trakcie kręcenia odcinków "Big Brothera". To tu poznała swojego aktualnego partnera, Davida. Choć para nie doczekała się wspólnych dzieci, partner Karoliny Pachniewicz ma już córkę z pierwszego związku, która sama niedawno została mamą.

Kochani to jest moja przyszywana wnuczka Delilah. Davida córki dzidzia. Mój malutki skarbuś - pisała rozanielona Karolina Pachniewicz, chwaląc się uroczym zdjęciem dziewczynki. Musimy przyznać, sami ledwo rozpoznaliśmy Karolinę Pachniewicz na aktualnych zdjęciach! Zobaczcie sami.

