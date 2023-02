i Autor: AKPA Była żona ujawnia prawdę o Jakimowiczu! Ciągle pytają ją, jak mogła się z nim związać. Mocno odpowiedziała!

Była żona ujawnia prawdę o Jakimowiczu! Ciągle pytają ją, jak mogła się z nim związać. Mocno odpowiedziała!

Jarosław Jakimowicz jest bardzo kontrowersyjnym publicystą, a większość głoszonych przez niego opinii jest uznawana za niedopuszczalne i skandaliczne. Prezenter TVP jest bohaterem licznych skandali, a rynsztokowe słownictwo jest dla niego normą. Nic więc dziwnego, że była żona Jakimowicza i matka jego syna - Joanna Sarapata do dziś mierzy się z pytaniem, jak mogła się z nim związać. To, co powiedziała o Jarosławie, zaskoczy niejedną osobę.