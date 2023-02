Chłopak Roksany Węgiel wdał się w publiczną awanturę! Będziecie w szoku

Smutne wieści. Mama Radosława Majdana NIE ŻYJE. Halina Majdan przed śmiercią trafiła do domu opieki

W dniu 18. urodzin Roksany Węgiel ukazał się obszerny wywiad, w którym nastolatka rozpływała się nad swoim ukochanym. Ośmieliła się też na stwierdzenie, że "nikogo i niczego w życiu nie była tak pewna, jak tej relacji". Nic więc dziwnego, że Kevin Mglej znalazł się pod lupą dziennikarzy, którzy zaczęli pochylać się nad jego przeszłością. Okazało się m. in., że 26-letni autor tekstów piosenek ma 3-letnie dziecko ze znaną polską aktorką, z którą nawet był zaręczony.

Roksana Węgiel coraz chętniej chwali się w sieci swoim uczuciem do Kevina i publikuje ich wspólne zdjęcia. Młoda piosenkarka w Walentynki zamieściła kolejne wyznanie wielkiej miłości do Kevina.

- Kocham cię najmocniej. Dziękuję, że jesteś. Mam nadzieje, że każdy z was pozna swoją bratnią duszę i doświadczy prawdziwej miłości - oświadczyła nastolatka.

Profil gwiazdy śledzi ponad 1,4 miliona ludzi, nic więc dziwnego, że znalazły się takie osoby, które wyczuły okazję, by skrytykować jej związek.

- To prawda, że ma dziecko? Serio chcesz być macochą w wieku 18 lat? - pytali fani Roksany.

Kevin zareagował jednak dopiero, gdy jeden z internautów nazwał go "tanim Bedoesem".

- To oksymoron, ale nie wiem, czy wiesz, co to znaczy - odpisał Mglej.

Na tym jednak się nie skończyło, bo internauta zaczął drwić z chłopaka Roksany: "Nie wiem, tylko ty taki bystry jesteś" - odpisał Kevinowi.

26-latek nie pozostawił bez odpowiedzi również tego komentarza.

- Sorry też oceniłem Cię tylko po zdjęciach - napisał Kevin.

Myślicie, że wdając się w przepychanki z fanami Roksany zdobędzie ich sympatię? Zobaczcie ten post niżej.