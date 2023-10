Byli muzycy zespołu Piersi dowalają Kukizowi. Latające Biustonosze i ich "Świenty Paweł" [WIDEO]

- Tygrys czy to lew, właśnie zmieszał z Jarkiem krew. Nie do wiary, że punkowiec to prezesa dziś dachowiec. Za 30 monet twych sprzedał sprzedał duszę diabłu (...) Święty Paweł, Święty Paweł przybył na ulicę Nowogrodzką żeby się zaprzedać diabłu jeszcze przed dobranocką - słyszymy w piosence pt. Świenty Paweł". Oprócz nawiązania do Judasza w utworze jest także nawiązanie do JOW-ów, czyli słynnego postulatu Pawła Kukiza i kota.

Perkusista Kacper „Panda” Kryjom, klawiszowiec Krzysztof „Alladyn” Imiołczyk i basista Janusz "Bizon" Lizoń mają na sobie peruki kogutów. Piosenkę wykonuje natomiast Paweł "Diablo" Kwaśny, który jest także autorem tekstu. W teledysku nakręconym w Niemodlinie, kolebce zespołu Piersi, występują także gitarzysta Wojciech „Amor” Cieślak i słynny Marek "Mały" Kryjom.

Latające Biustonosze to projekt stworzony w hołdzie twórczości zespołu Piersi (Lata 1984-2013) - czytamy w opisie teledysku.

