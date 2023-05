Były partner Richardson ma niezłą fuchę. Zajmuje się bardzo przyszłościowym biznesem!

Z Moniką Richardson rozmawialiśmy przy okazji eventu "Moda na recykling", którego była jedną z gwiazd. Sympatyczna dziennikarka przy okazji rozmowy na temat dbania o środowisko wspomniała, że jej ówczesny partner zajmuje się budowaniem stacji pod samochody elektryczne i w ramach swojej pracy również je testuje. Mówi się, że ten biznes to przyszłość. - Konrad zawodowo zajmuje się budowaniem stacji do ładowania samochodów elektrycznych. On jeździ wyłącznie elektrycznymi samochodami. Nawet duże podróże odbywamy elektrykami, co wcale nie jest takie proste, bo trzeba planować miejsca do ładowania, mieć na to czas i znaleźć odpowiednią ładowarkę. On to robi w ramach pracy, ale dotyka również nas, bo to trzeba planować - opowiadała nam gwiazda miesiąc temu, ciesząc się, że przy okazji nie tylko ich wycieczki są niemal bezkosztowe, ale i przyjazne dla środowiska.

