Były prezenter pokazał swojego mazurka. Obrzydliwa dekoracja?! Internauci w szoku!

Jacek Dehnel to były prezenter programu ŁOSssKOT, który w latach 2006-2009 prowadził w TVP1 razem z muzykiem Tymonem Tymańskim i dziennikarzem Maciejem Chmielem. Dodatkowo, jest on także znanym i cenionym pisarzem i poetą. Współtworzył również scenariusz do filmu nominowanego do Oscara "Mój Vincent". Ponadto pięciokrotnie był nominowany do nagrody literackiej "Nike". Od marca 2020 roku wraz ze swoim mężem mieszka w Berlinie.

Wulgarny mazurek byłego prezentera! Internauci podzieleni

Jacek Dehnel od lat nie ukrywa swojej orientacji seksualnej, wraz ze swoim partnerem pobrali się 8 listopada 2018 roku w Londynie. Data wyjątkowa, bo jak sam podkreślał, była to ich 15. rocznica związku. Dziennikarz wspólnie z mężem spędzali Wielkanoc, Dehnel pochwalił się na "Instagramie" swoimi wielkanocnymi wypiekami. Sposób, w jaki ozdobił mazurka, był bardzo... oryginalny. Nie każdemu ta inwencja przypadła do gustu. Zobaczcie, o co poszło!

Były prowadzący "ŁOSssKOT" poszałał i na swoim wielkanocnym mazurku narysował męskiego członka! Jego obserwujący nie mogli przejść obok tego obojętnie. Pod zdjęciem posypała się lawina komentarzy! - "Bardzo udatnie wyrysowane!" - napisał jeden z Internautów. Nie zabrakło jednak również słów krytyki. "Okropne. Tylko z tym ma się kojarzyć LGBT" - skwitował.

A Wy, co o tym sądzicie?

