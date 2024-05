Babiarz wyjawił prawdę o żonie. Aż trudno uwierzyć w jego słowa

jb 15:38 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Przemysław Babiarz to jeden z najbardziej znanych dziennikarzy w Polsce. Chociaż o jego karierze fani wiedzą wszystko, to mało mówi, że o życiu prywatnym. Niedawno zrobił wyjątek i wyznał prawdę na temat swojej pierwszej żony. To nieprawdopodobne.