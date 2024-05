i Autor: materiał prasowy Reserved

Welcome to the Club – nowa kolekcja Reserved

Sport i moda to połączenie z bogatą historią. Sportowe elementy przeniknęły do świata fashion pod wieloma postaciami, czego efektem są choćby mnożące się w mediach społecznościowych trendy typu tenniscore czy golfcore. Te znalazły swoje odzwierciedlenie także w najnowszej kolekcji Reserved Welcome to the Club – dla niej i dla niego. Projektantki marki czerpały inspiracje nie tylko ze wspomnianych wyżej tendencji, ale również potraktowanej z przymrużeniem oka estetyki old money. Kolekcjom przyświecały również dwie ikony mody, które łączy więcej niż z pozoru mogłoby się wydawać. To księżna Diana i jej niezapomniane street style’owe stylizacje oraz aktor Jacob Elordi, który podbił internet swoimi lookami – w opinii wielu – inspirowanymi stylem Lady D. Kolekcja Reserved to więc ukłon w kierunku sportowej estetyki, ale tej kojarzącej się z klimatem elitarnych klubów z tradycjami. Z tym że w tym przypadku każdy może liczyć na specjalne członkostwo.