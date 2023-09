Anna Lewandowska we wtorkowy wieczór, 19 września, zaskoczyła swoich fanów. Około godz. 20:00 opublikowała na Instagramie nagranie dotyczące ważnej sprawy, mianowicie: nadchodzących w październiku wyborów. Żona Roberta Lewandowskiego pod wideo zablokowała nawet komentarze, zapewne chcąc uniknąć wojenek i przepychanek politycznych. Tym bardziej, że jej apel można różnorako interpretować. Anna Lewandowska zdecydowanie chciała, by wybrzmiało jedno: idźcie na wybory. - Usłyszymy mnóstwo, często nierealnych obietnic, będziemy świadkami prania przeróżnych brudów, ataków i propagandy. Będziemy mieli serdecznie dość polityki - zaczęła Anna Lewandowska. A później zwróciła się do fanów z ważnym apelem i próbowała przekonać ich do jednej, bardzo ważnej rzeczy. Padły mocne i istotne w dzisiejszych czasach słowa.

Cała na biało Anna Lewandowska wydała PILNE oświadczenie. Zablokowała komentarze, sprawa jest poważna!

Anna Lewandowska prosiła, by ludzie nie dali się zniechęcić. Że wybory są dla nas, nie dla polityków i każdy ma realny wpływ na to, jak będzie wyglądać Polska, kto będzie podejmował decyzje w naszym imieniu, kto będzie tworzył prawo i reprezentował nas w kraju, jak i na świecie.

- Głosujmy nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że możemy. To wielki przywilej. Głosujcie zgodnie z własnym sumieniem, nie wsłuchując się w obietnice, ale w wasze wartości i przekonania. Rozliczajmy polityków za to, co zrobili, a nie za to, co obiecują. 15 października przez jeden dzień to my będziemy mieć realną władzę, bo wybory to wielkie święto demokracji. Nasze święto. Dlatego jeszcze raz proszę i apeluję, szczególnie do kobiet, nie dajcie się zniechęcić i nie zostańcie tego dnia w domu - zaapelowała Anna Lewandowska.

