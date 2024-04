Caroline Derpieński jako "Dolarsowa babuszka". Wygina śmiało ciało w kostiumie za grube tysiące

Maryla Rodowicz pilnie odezwała się do fanów. Ważna wiadomość od gwiazdy

Fani na to czekali

Oblepiona dollarsami Caroline Derpieński pozuje na plaży

Caroline Derpieński uwielbia zwracać na siebie uwagę. Cała jej kariera oparta jest na kontrowersji i dużej dawce żenady. Młodziutka celebrytka kocha luksus i bajecznie drogie życie. Złośliwi twierdzą, że jej kariera jest sztuczna niczym wykupieni obserwatorzy na Instagramie, jednak jedno trzeba przyznać, Caroline Derpieński wie, co zrobić, by było o niej głośno. Na Instagramie śledzi ją już ponad 9 mln osób i cały czas pojawiają się nowe osoby. Derpieński w mediach społecznościowych pokazuje swoje luksusowe życie i relacje z wszelkiego rodzaju eventów. Zanim jednak Caroline Derpieński podbiła Amerykę to w dzieciństwie wyemigrowała wraz z rodzicami za ocena. Pochodzi ona z Białegostoku, a swoją karierę w modelingu zaczynała już w wieku 13 lat. Tym razem modelka wybrała się na plażę w Palm Beach. Jak na prawdziwą gwiazdę przystało nie poszła tam byle jak. Derpieński zabrała ze sobą kosztowne dodatki w postaci jednoczęściowego kostiumu kąpielowego od Versace oraz zabójczo drogiej torebki. Cała jej stylizacja kosztowała grube tysiące.

Zobacz także: Maryla Rodowicz pilnie odezwała się do fanów. Ważna wiadomość od gwiazdy