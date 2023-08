Caroline Derpienski to aktualnie jedna z najpopularniejszych polski influencerek. Kilka miesięcy temu szturmem wdarła się do polskiego show-biznesu. Od tamtej pory zabiera głos w wielu sprawach, często też z jej ust padają bardzo mocne słowa. Ostatnio modelka była na uroczystej premierze filmu "Porady na zdrady 2". W rozmowie z "Super Expressem" poruszyła temat Joanny Krupy. Nie gryzła się w język! Zobaczcie, co powiedziała!

Caroline Derpienski ostro o Joannie Krupie. Mówi, że jest już przeżytkiem!

W rozmowie z Caroline Derpienski reporter "Super Expressu" zapytał, czy modelka dostaje już jakieś propozycje, jeżeli chodzi o programy rozrywkowe w Polsce. Jak sama przyznała, ofert jest wiele, ale nie pojawiła się jeszcze taka, która by ją zadowoliła. Jej marzeniem jest zostać jurorką w programie "Top Model". Przy okazji wbiła szpilę obecnej prowadzącej, Joannie Krupie.

- Ja to najchętniej byłabym jury w Top Model, ponieważ Joanna Krupa jest już trochę przeżytkiem. Jeszcze niech wykorzysta te swoje pięć minut, bo co jej zostało. W Stanach jakby wróciła nikt, by się nią nie zainteresował. Nawet do "Miami Real Housewives, by jej nie przyjęli - powiedziała nam Derpienski.

