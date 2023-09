Co on wygaduje?!

Caroline Derpieński pojawiła się we wtorek, 5 września, o godz. 22:40 w najnowszym odcinku programu TVN, gdzie zasiadła na kanapie Kuby Wojewódzkiego. Oprócz niej, w programie był także Marcin Hakiel. Wcześniej, jeszcze przed emisją show, na Kubę wylała się fala krytyki za to, że postanowił zaprosić tę parę. Szczególnie mocno oberwało się celebrytce, która ostatnio jest na językach całej Polski. Zdaniem internautów, Wojewódzki tym samym dał Derpieński platformę do "szerzenia kłamstw i manipulacji". Caroline z kolei nie przejmuje się zarzutami i, jak sama podkreśla, robi swoje, chwaląc się bogactwem i opowiadając o swoich rzekomych dokonaniach. A co mówiła w programie? Derpieński została wzięta w krzyżowy ogień pytań przez króla TVN-u.

Caroline Derpieński wzięta z zaskoczenia! Do wszystkiego się przyznała! Wystarczyła chwila na wizji

Choć widać było, że przed kamerami celebrytka czuje się jak ryba w wodzie, to tym razem zaskoczenie sprawiło, że Caroline Derpieński do wszystkiego się przyznała. Momentami zdawała się nawet speszona, zwłaszcza reakcjami publiczności. Zapowiadając ją, Wojewódzki stwierdził, że Caroline Derpieński wstrząsnęła polskim show-biznesem nie mniej, niż Natalia Janoszek. Przed jej wejściem, pokazał też żartobliwy filmik z TikToka. Obiecywał, że nie zaprosił jej, by z niej drwić, tylko rozmawiać, choć śmiał się, że ma "obserwujących wśród hindusów" i że być może jest fałszywym influencerem. Próbował ją zdemaskować!

- Mam siedzieć na tej kanapie? Dlaczego nie różowy tron? - zapytała na początek Caroline Derpieński u Kuby Wojewódzkiego. - Ja nie muszę chcieć być popularna, ja już jestem. Jestem ikoną Polaków. (...) Przyjechałam do Polski tylko pogwiazdorzyć, nie jestem tu w celach zarobkowych, ja tu ani złotówki nie zarobiłam - wyznała całą prawdę Derpieński, która uderzała też w Natalię Janoszek i zapewniała, że nie jest taka, jak ona.

Derpieńska zaatakowała też Sandrę Kubicką, mówiąc, że ta "oszukiwała", że była modelką Victoria Secret. - Jestem tu, bo potrzebujesz prawdziwych gwiazd, a nie oszustek - stwierdziła.

Dosyć szokującym momentem było, gdy Kuba Wojewódzki wyliczał przestępstwa, jakich miał rzekomo dopuścić się Donald Trump, w tym oskarżenia o molestowanie seksualne, na co Caroline Derpieński stwierdziła: "On ma willę, a Ty?" - Wojewódzki oburzył się, że najwyraźniej nie mają dla niej znaczenia sprawy moralne. "Mają, mają", zapewniała. A potem dodała też, że Trump "gdzieś tam się zagubił".

Wojewódzki zdradził też, że Caroline Derpieński pojawi się w programie "Damy i wieśniaczki". - Zobaczycie tam też bardzo empatyczną moją stronę, a nie tylko pewnej siebie s*ki. Zrobię tam wiele dobrego - powiedziała celebrytka.

Co myślicie o programie z udziałem celebrytki? Przekonała Was do siebie? Dajcie znać.

