I to jest konkret!

Ewa Kasprzyk to bez wątpienia jedna z ikon polskiego kina. Sympatię widzów zdobywa sobie nie tylko ciągłą aktywnością zawodową, choć aktorkę co roku możemy podziwiać w nowych produkcjach - na dużym i małym ekranie. Fani cenią ją również, a może przede wszystkim, za ogromny dystans, poczucie humoru i otwartość. Ostatnio na premierze filmu "Chłopi" opowiedziała nam o tym, jak wspomina pracę na planie, a także... czy ma już gotową kreację do Hollywood? Padło nazwisko znanej projektantki!

Ewa Kasprzyk o roli w "Chłopach". Szykuje się na Oscary!

Ewa Kasprzyk w "Chłopach" wciela się w postać Dominikowej matki Jagny, głównej bohaterki. Film na świecie spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem. Nic zatem dziwnego, że został polskim kandydatem do Oscara. Zapytaliśmy aktorkę, czy już ewentualnie myśli o jakiejś specjalnej kreacji na galę Oscarową?

- Jeżeli miałabym jechać do Hollywood. To taką jak dzisiaj, Violi Piekut. Na pewno będę się kontaktować z Violą Piekut. - powiedziała w rozmowie z reporterem "Super Expressu".

