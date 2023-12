„Chłopi” idą na rekord? Film powalczy o Oscary we wszystkich kategoriach

"Chłopi" wchodzą do kin w Wielkiej Brytanii, Irlandii i USA

Najnowszy film twórców „Twojego Vincenta” obejrzało w Polsce już ponad 1.5 mln widzów i jest to najlepszy polski film w box office od 4 lat. Obecnie „Chłopi” wchodzą do dystrybucji w innych państwach m.in. w Wielkiej Brytanii i Irlandii od 8 grudnia. Specjalnie dla Polaków w tych krajach, dystrybutorzy zaplanowali pokazy filmu po polsku z napisami po angielsku. Również w tym dniu rozpoczynają się pokazy filmu w Nowym Jorku i Los Angeles, które potrwają do 14 grudnia. Jest to ważny etap kampanii oscarowej, ponieważ na pokazy zostaną zaproszeni członkowie Akademii Filmowej, jak i wpływowi krytycy.

- Film „Chłopi” to projekt łączący różne dziedziny sztuki. Literatura, malarstwo, muzyka tworzą spójną całość, która zanurza widza w świecie głębokich emocji. 2024 rok to setna rocznica przyznania Władysławowi Reymontowi nagrody Nobla za powieść „Chłopi”. Cieszymy się, że właśnie teraz, w zbliżającą się rocznicę, możemy przedstawić światu tą porywającą historię i powalczyć o Oscary we wszystkich kategoriach - mówi Sean Bobbitt, producent filmu.

O filmie "Chłopi"

Film przedstawia losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty staje się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i wciąż aktualnej historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie. Wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem. Film został zrealizowany na podstawie malarstwa okresu Młodej Polski, które idealnie oddaje nastrój powieści Władysława Reymonta. Na dużym ekranie pojawią się interpretacje dzieł takich artystów jak Józef Chełmoński, Ferdynand Ruszczyc czy Leon Wyczółkowski.