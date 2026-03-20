Christina Aguilera wkurzyła fanów w Meksyku. Krótki koncert i bolesna pomyłka

Christina Aguilera zadebiutowała w latach 90., szybko zdobywając status jednej z najbardziej znanych amerykańskich piosenkarek na globie. Przez lata wydała dziewięć krążków, zdobyła kilka nagród Grammy, a sprzedaż jej płyt przekroczyła 100 milionów egzemplarzy. Niestety, jak pokazuje niedawny przypadek, nawet po ćwierćwieczu spędzonym na scenie artystce wciąż zdarzają się poważne potknięcia.

Christina Aguilera oburzyła fanów w Meksyku. Skrócony występ i kontrowersyjne słowa

45-letnia gwiazda wystąpiła niedawno w stolicy Meksyku w ramach pojedynczego wydarzenia, niezwiązanego z żadną trasą koncertową. Choć zapowiadała dwugodzinne show, w rzeczywistości jej koncert trwał zaledwie 55 minut, i to licząc z przerwami. Dodatkowo, wokalistka spóźniła się o godzinę, a co gorsza, skróciła część swoich przebojów i w ogóle nie wykonała utworów takich jak „Come on over” czy „Candyman”. W mediach społecznościowych fani nie kryli swojego rozczarowania, narzekając na długi czas oczekiwania i wysokie ceny biletów za tak drastycznie okrojony występ.

Jednak to nie tylko czas trwania koncertu wywołał falę krytyki w internecie. Artystka, która jest córką Ekwadorczyka i nauczycielki hiszpańskiego, zaliczyła jeszcze jedną bolesną wpadkę.

"Kocham was bardzo, Nowy Meksyku" – zawołała ze sceny, najwyraźniej myląc meksykańską stolicę z jednym ze stanów USA.

"Jeśli żart, to mało udany" - skwitował na platformie X jeden ze zdenerwowanych całą sytuacją fanów piosenkarki.

Gdzie gwiazda wystąpi w najbliższym czasie?

Ostatnia światowa trasa piosenkarki miała miejsce w 2022 roku, a na przełomie 2023 i 2024 roku artystka rezydowała w Las Vegas. Obecnie Christina Aguilera decyduje się na pojedyncze występy poza Stanami Zjednoczonymi. Po niezbyt udanym show w Meksyku, jej kolejnym przystankiem będzie San Antonio w Kostaryce, gdzie zagra w sobotni wieczór, 21 marca. Następnie, 24 kwietnia, zaplanowano jej koncert w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Organizacja tego wydarzenia stoi jednak pod znakiem zapytania ze względu na trwający konflikt na Bliskim Wschodzie.

