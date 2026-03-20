Justin Bieber i Usher starli się na imprezie Beyoncé. Do mediów wyciekły zakulisowe informacje

Awantura na imprezie u Beyoncé i Jaya-Z. Justin Bieber i Usher w centrum uwagi

W niedzielę, 15 marca odbyło się huczne przyjęcie oscarowe zorganizowane przez Beyoncé oraz Jaya-Z. Na liście gości znalazła się plejada sław, w tym Taylor Swift, Travis Kelce, Michael B. Jordan, Ryan Coogler, Teyana Taylor, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Austin Butler, Jacob Elordi, Emma Stone, Emma Watson, Kendall Jenner, Megan Fox, Kris Jenner, Sofia Vergara, Vin Diesel, a także Justin Bieber i Usher. W trakcie zabawy muzycy weszli w polemikę, która błyskawicznie przerodziła się w poważny konflikt. Warto przypomnieć, że Usher w 2008 roku wprowadził początkującego Justina Biebera do branży muzycznej i przez lata pełnił rolę jego mentora. Ich relacje uległy drastycznemu pogorszeniu już rok temu, kiedy obaj zrezygnowali ze śledzenia swoich profili na Instagramie. To właśnie to narastające napięcie miało doprowadzić do wybuchu podczas imprezie po wręczeniu Oscarów. Świadkowie zdarzenia relacjonowali o bardzo gwałtownej wymianie zdań, a w kuluarach zaczęły wręcz krążyć pogłoski o bezpośrednim starciu fizycznym artystów.

Kulisy sprzeczki Justina Biebera i Ushera po ceremonii wręczenia Oscarów

Kulisy incydentu jako pierwsza opisała redakcja amerykańskiego serwisu TMZ, opierając się na relacjach osób uczestniczących w wydarzeniu. Jeden z rozmówców portalu stanowczo zaprzeczył doniesieniom o rzekomych rękoczynach między wokalistami.

Przyjechali osobno. Usher podszedł do swojego byłego przyjaciela w złym nastroju. To nieprawda, że doszło do rękoczynów. To nie była prawdziwa bójka, ale starcie było bardzo ostre i ton rozmowy znacznie się podniósł.

Dokładne przyczyny tego spięcia pozostają owiane tajemnicą, o czym otwarcie wspominał również założyciel wspomnianego medium. Dziennikarze próbowali uzyskać oficjalne stanowisko od managementu obu gwiazdorów, a także od rzeczników prasowych organizatorów imprezy, czyli Beyoncé i Jaya-Z. Nikt z otoczenia artystów nie zdecydował się jednak na zabranie głosu i oficjalne skomentowanie krążących doniesień o kłótni po uroczystej gali.