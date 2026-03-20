Chuck Norris zmarł po nagłej hospitalizacji. Jaka jest przyczyna śmierci aktora?

Odejście słynnego aktora wywołało ogromne poruszenie wśród jego sympatyków. Zaledwie kilka dni wcześniej Chuck Norris opublikował w sieci nagranie, na którym imponował kondycją fizyczną. Niedługo później w mediach zaczęły krążyć doniesienia o jego nagłej hospitalizacji. Ostatecznie tragiczne informacje o śmierci 86-latka zostały oficjalnie potwierdzone przez jego najbliższych. Pytanie o przyczyny zdrowotnych problemów gwiazdora wciąż pozostaje jednak bez jasnej odpowiedzi.

Kariera aktorska Chucka Norrisa. Gwiazdor serialu "Strażnik Teksasu" zmarł w wieku 86 lat

Przyszły gwiazdor urodził się w 1940 roku, przejmując militarne zainteresowania po ojcu służącym podczas II wojny światowej. Podczas służby w amerykańskich siłach powietrznych stacjonował w Korei Południowej, gdzie odkrył w sobie ogromną pasję do wschodnich sztuk walki. Jego niezwykłe umiejętności sportowe otworzyły mu w latach 70. drzwi do kariery w branży filmowej. Amerykanin regularnie występował w popularnych produkcjach sensacyjnych, a jednym z jego najsłynniejszych wcieleń na zawsze pozostanie kultowy "Strażnik Teksasu". Ekranowe kreacje zapewniły mu szczególne miejsce w popkulturze i uczyniły go bohaterem niezliczonych internetowych memów. Legendarny aktor zmarł 19 marca 2026 roku, tuż po 86. urodzinach.

21

Bliscy zabrali głos. Aktor zostawił dużą rodzinę

Odejście uwielbianego przez widzów artysty zostało oficjalnie ogłoszone przez jego krewnych za pośrednictwem platformy Instagram. Z przekazanych informacji wynika, że mężczyzna odszedł w godzinach porannych, na niedługo po tym, jak z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia przetransportowano go do placówki medycznej. W ostatnich dniach swojego życia 86-latek wypoczywał na Hawajach, gdzie bardzo aktywnie spędzał czas. Zaledwie 10 marca świętował tam na świeżym powietrzu swoje urodziny, chwaląc się radosnymi chwilami w internecie.

Najbliżsi zmarłego postanowili nie ujawniać dokładnych okoliczności tragedii i zachować te szczegóły w tajemnicy. Amerykański aktor pozostawił po sobie pięcioro dzieci oraz siedemnaścioro wnucząt. Jego drugą żoną była Gina, z którą stanął na ślubnym kobiercu w 1998 roku.

Przyczyna śmierci Chucka Norrisa. Z czym w przeszłości zmagał się gwiazdor?

Z uwagi na wstrzemięźliwość rodziny w wydawaniu oświadczeń bezpośredni powód śmierci gwiazdora pozostaje tajemnicą. Bezpośrednio przed zgonem mężczyzna znajdował się pod opieką lekarzy w szpitalu zlokalizowanym na hawajskiej wyspie Kauai. Część obserwatorów spekuluje, że wspomniany nagły wypadek medyczny mógł oznaczać zawał mięśnia sercowego. Mimo że artysta raczej nie opowiadał publicznie o swoich dolegliwościach, a podczas ostatniej hospitalizacji miał zachowywać doskonały humor, to w minionych latach zmagał się z pewnymi schorzeniami.

W 2017 roku światowe media informowały, że będący w wieku 77 lat gwiazdor doświadczył ataku serca w trakcie kąpieli pod prysznicem, a kolejny zawał uderzył w niego niewiele później w obecności personelu medycznego. Mimo dramatycznych chwil aktor błyskawicznie odzyskał siły i dawne zdrowie. Z kolei w 2010 roku artysta wspominał o drobniejszych problemach zdrowotnych w autorskim tekście dla prasy konserwatywnej, w którym dzielił się swoimi przemyśleniami na temat funkcjonowania służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych.

Sonda Jakie kino najbardziej do Ciebie przemawia? Realistyczne i poruszające, jak filmy Rosselliniego Artystyczne i refleksyjne – skłaniające do myślenia Rozrywkowe – ma mnie przede wszystkim odprężyć Historyczne – lubię kino, które pokazuje ducha epoki