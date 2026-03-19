Chuck Norris trafił do szpitala. Co się dzieje z 86-letnim gwiazdorem?

Legendarny twardziel kina akcji, Chuck Norris, trafił do szpitala na Hawajach. Fani wstrzymali oddech, bo wszystko wydarzyło się nagle i bez ostrzeżenia. Jak podają amerykańskie media, gwiazdor, znany m.in. z serialu "Strażnik Teksasu", został przewieziony do placówki medycznej na wyspie Kauai po "nagłym zdarzeniu medycznym". Szczegóły wciąż owiane są tajemnicą, ale źródła cytowane przez TMZ i Page Six uspokajają - sytuacja nie była krytyczna, a aktor szybko dochodzi do siebie.

Chuck Norris hospitalizowany. Co się stało?

Według relacji informatorów jeszcze dzień wcześniej 86-letni Norris trenował i był w świetnej formie. Co więc mogło się wydarzyć? Znajomi gwiazdora twierdzą, że mimo strachu o stan zdrowia gwiazdora wszystko skończyło się dobrze, a sam zainteresowany pozostaje w dobrym humorze.

To nie pierwszy raz, gdy zdrowie legendy budzi niepokój. W 2017 roku aktor przeszedł dwa zawały serca i to w krótkim czasie, bo w ciągu zaledwie niespełna godziny, ale - jak na Norrisa przystało - szybko wrócił do formy i opuścił szpital po kilku dniach. Aktor od lat imponuje kondycją i aktywnym trybem życia, regularnie publikując nagrania z treningów. Ostatnie pochodzi zaledwie sprzed tygodnia i widać na nim, jak aktor zbliżający się do dziewięćdziesiątki (10 marca skończył 86 lat) nokautuje przeciwnika.

Fani czekają na dobre wieści

Na razie brak oficjalnego komunikatu ze strony rodziny Chucka, na jego profilu na Instagramie też nie ma nowych wpisów. Fani czekają na dobre wieści. Bo choć o Chucku Norrisie krążą setki żartów, tym razem sytuacja była jak najbardziej realna i poważna. Czy to tylko chwilowy kryzys zdrowotny, czy sygnał ostrzegawczy? Fani na całym świecie trzymają kciuki za swojego idola i czekają na kolejne informacje.

