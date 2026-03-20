Zmarła Halina Kowalska, legendarna polska aktorka znana z ról komediowych i teatralnych.

Ukończyła PWSFTiT w Łodzi, a karierę rozpoczęła w teatrze, by potem stać się "seksbombą PRL" w filmach Barei.

Od ról komediowych po epizod w serialu o piłce nożnej – odkryj wszechstronną karierę artystki.

Jakie były jej ostatnie role i dlaczego zniknęła z życia publicznego? Dowiedz się więcej o jej życiu i karierze.

Od teatru do serialu o piłce nożnej

Halina Kowalska urodziła się 27 lipca 1941 roku. W 1966 roku ukończyła prestiżową Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Karierę sceniczną zaczynała w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, zdobywając nagrody za swoje kreacje. Na ekranie zadebiutowała niewielką rolą w 1963 roku, jednak to kolejne lata przyniosły jej rozpoznawalność.

Dla fanów produkcji sportowych ważnym punktem w jej filmografii jest rola w serialu z 1969 roku "Do przerwy 0:1". Wcieliła się tam w postać panny Kazi ze skupu butelek, stając się częścią opowieści o losach warszawskiej drużyny piłkarskiej z Woli. Choć była to rola epizodyczna, na stałe wpisała aktorkę w historię jednej z najważniejszych polskich produkcji o tematyce piłkarskiej.

Seksbomba PRL i królowa komedii

Prawdziwy szczyt popularności Haliny Kowalskiej przypadł na lata 70. Dzięki odważnym scenom w komediach "Nie lubię poniedziałku" (1971) oraz "Nie ma róży bez ognia" (1974) zyskała miano jednej z pierwszych seksbomb polskiego kina. Jej role, pełne energii i komediowego zacięcia, bawiły miliony Polaków. Współpraca ze Stanisławem Bareją zaowocowała także niezapomnianą kreacją pretensjonalnej śpiewaczki Elżbiety Kolińskiej-Kubiak w serialu "Alternatywy 4".

W kolejnych latach artystka skupiła się głównie na pracy w teatrze, pojawiając się na ekranie sporadycznie. Zagrała m.in. w serialach "W labiryncie" oraz "Czterdziestolatek. 20 lat później". Ostatni raz na ekranie pojawiła się w 2009 roku w serialu "Samo życie", po czym zniknęła z życia publicznego z powodu braku nowych propozycji zawodowych.

