Nie żyje Halina Kowalska. Widzowie znali ją z "Alternatywy 4", ale zagrała też w serialu o piłce nożnej

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-03-20 10:01

Nie żyje Halina Kowalska, wybitna polska aktorka teatralna i filmowa, znana z ról w kultowych komediach Stanisława Barei. Widzowie pokochali ją za kreacje w "Nie ma róży bez ognia" czy serialu "Alternatywy 4". Choć kojarzona głównie z kinem komediowym, artystka miała w swoim dorobku także występ w produkcji o tematyce sportowej – popularnym serialu młodzieżowym "Do przerwy 0:1".

Halina Kowalska

i

Autor: Justyna ROJEK/East News/ East News
  Zmarła Halina Kowalska, legendarna polska aktorka znana z ról komediowych i teatralnych.
  Ukończyła PWSFTiT w Łodzi, a karierę rozpoczęła w teatrze, by potem stać się "seksbombą PRL" w filmach Barei.
  • Od ról komediowych po epizod w serialu o piłce nożnej – odkryj wszechstronną karierę artystki.
  • Jakie były jej ostatnie role i dlaczego zniknęła z życia publicznego? Dowiedz się więcej o jej życiu i karierze.

Od teatru do serialu o piłce nożnej

Halina Kowalska urodziła się 27 lipca 1941 roku. W 1966 roku ukończyła prestiżową Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Karierę sceniczną zaczynała w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, zdobywając nagrody za swoje kreacje. Na ekranie zadebiutowała niewielką rolą w 1963 roku, jednak to kolejne lata przyniosły jej rozpoznawalność.

Dla fanów produkcji sportowych ważnym punktem w jej filmografii jest rola w serialu z 1969 roku "Do przerwy 0:1". Wcieliła się tam w postać panny Kazi ze skupu butelek, stając się częścią opowieści o losach warszawskiej drużyny piłkarskiej z Woli. Choć była to rola epizodyczna, na stałe wpisała aktorkę w historię jednej z najważniejszych polskich produkcji o tematyce piłkarskiej.

Seksbomba PRL i królowa komedii

Prawdziwy szczyt popularności Haliny Kowalskiej przypadł na lata 70. Dzięki odważnym scenom w komediach "Nie lubię poniedziałku" (1971) oraz "Nie ma róży bez ognia" (1974) zyskała miano jednej z pierwszych seksbomb polskiego kina. Jej role, pełne energii i komediowego zacięcia, bawiły miliony Polaków. Współpraca ze Stanisławem Bareją zaowocowała także niezapomnianą kreacją pretensjonalnej śpiewaczki Elżbiety Kolińskiej-Kubiak w serialu "Alternatywy 4".

W kolejnych latach artystka skupiła się głównie na pracy w teatrze, pojawiając się na ekranie sporadycznie. Zagrała m.in. w serialach "W labiryncie" oraz "Czterdziestolatek. 20 lat później". Ostatni raz na ekranie pojawiła się w 2009 roku w serialu "Samo życie", po czym zniknęła z życia publicznego z powodu braku nowych propozycji zawodowych.

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HALINA KOWALSKA