Piosenkarka przez lata przeszła niezwykłą metamorfozę, zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Wokalistka zmieniła bowiem nie tylko wygląd, ale odmieniła również swoje podejście do wystąpień publicznych.

Można pokusić się o stwierdzenie, że im drapieżniej wygląda, tym spokojniej się komunikuje. Tatuaże, fryzury, specyficzne stylizacje to jej znaki rozpoznawcze. Nadal mówi to, co myśli, jednak w mniej dosadny czy wulgarny sposób, niż kiedyś.

I choć wciąż ma w sobie pazur, który towarzyszy jej od najmłodszych lat, to nie wiadomo, czy dziś powtórzyłaby wypowiedź z 1996 roku. To mogło kosztować ją jej karierę. Kiedyś obecna mamą trójki dzieci wypowiedziała zdanie, które zelektryzowało opinię publiczną. Była afera na całą Polskę, o której bardzo długo rozmawiano. Co takiego się stało? Powspominajmy.

Chylińska stanęła na scenie i powiedziała zdanie, które mogło zakończyć jej karierę

Agnieszka Chylińska w 1996 roku otrzymała Nagrodę Muzyczną Fryderyk w kategorii Debiut Roku. To był czas, kiedy piosenkarka miała bardzo buntowniczy styl bycia. Przez niektórych była nazywana wręcz wulgarną. Najbardziej wszystkich zaskoczyło jednak to, co powiedziała, gdy już znalazła się na scenie i odbierała statuetkę.

"Wymyśliłam sobie, że powiem coś takiego. Nauczyciele, muszę powiedzieć o nauczycielach, więc teraz słuchajcie: f*ck off, nienawidzę was"- wypaliła i zeszła ze sceny.

W tle można było usłyszeć śmiechy jej kolegów z zespołu. Media miesiącami wałkowały tę wypowiedź. Przypominana jest ona zresztą Chylińskiej nawet do dziś. Skandal obyczajowy, jaki wywołała, był niemały, choć znaleźli się też tacy, którzy popierali jej słowa.

Choć Chylińska wywołała skandal, wielu stanęło po jaj stronie

"Powiedziała coś prawdziwego i od siebie, brawo Aga", "zawsze nam mówią, że będziemy ich miło wspominać i do nich wracać, ale ja jestem przekonana, że kiedyś powiem jeszcze gorzej, niż Agnieszka", czytamy w komentarzach pod filmem z tą słynną wypowiedzią.

Znajomi tłumaczyli Chylińską, że w dzieciństwie miała przykre doświadczenia z nauczycielami, którzy nie wierzyli w jej sukces i robili jej "pod górkę". To wyjaśnia, dlaczego Agnieszka postanowiła użyć wobec nich takich słów.

A co Wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach i zagłosujcie w naszej sondzie. Poniżej znajdziecie też nagranie z tego wystąpienia!

