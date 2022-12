Jakub Kucner: Gwiazdor „M jak miłość” jest do wzięcia! Szuka nowej dziewczyny?

Odkąd na jaw wyszło, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski (49 l.) faktycznie są parą, popularność aktorki poszybowała w górę. Na jej instagramowym profilu zaczęli pojawiać się nowi obserwatorzy, co przełożyło się zapewne na wysokość zarobków gwiazdy za sponsorowane wpisy. I choć jej konto już dawno zostało okrzyknięte wielkim banerem reklamowym, wydawało się, że Cichopek zacznie wrzucać więcej codziennych i niewymuszonych zdjęć. Ostatnie do takich właśnie by należało, gdyby nie fakt, że gwiazda "M jak miłość" nie zapomniała o oznaczeniu marki, od której otrzymała puchówkę.

Katarzyna Cichopek w pomarańczowej puchówce. Fani krytykują jej towarzysza!

Pomarańczowa odzież wierzchnia Katarzyny Cichopek przykuwa sporo uwagi, zwłaszcza na tle białego śniegu, którego w zeszłym tygodniu napadało w naszym kraju sporo. I choć wydawało się, że internauci pokuszą się głównie o ocenę stylizacji gwiazdy, ich uwagę zwrócił jej kompan. Aktorka zapozowała z bałwanem, dywagując, czy faktycznie "tylko bałwany lubią zimę".

- Jejku, najbrzydszy bałwan, jakiego widziałam. Dobrze, że pani jest na pierwszym planie, przynajmniej jest co podziwiać - napisała jedna z pań.

- Też tak pomyślałam, ale nie chciałam tego pisać – dodała druga.

Czy tego typu komentarze jeszcze kogokolwiek zaskakują? Nie powinny. Takie gwiazdy, jak chociażby Katarzyny Cichopek muszą liczyć się z tym, że na profilach w social mediach mają nie tylko fanów, ale również osoby, które niemalże zawsze znajdą powód, by podzielić się swoją uszczypliwością. Jeśli krytykowany wyżej bałwan jest autorstwa dzieci Cichopek, mamy nadzieję, że lepiąc go, bawiły się świetnie!