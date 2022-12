Krzan zadrwiła z Cichopek w "Pytaniu na Śniadanie"! "Scenografię ustawiała?"

Co planują?

Też to widzicie?!

Co się stało?!

Katarzyna Cichopek i Izabella Krzan w krótkim czasie wyrosły na główne prowadzące "Pytania na Śniadanie". I choć pierwszą z pań widzowie pokochali już wiele lat temu za rolę Kingi Zduńskiej w "M jak miłość", tak druga musiała zawalczyć o sympatię od początku. Prezenterki wielokrotnie zapewniały w wywiadach, że na planie śniadaniówki panuje przyjazna atmosfera, ponieważ wszyscy się bardzo lubią i zawsze dobrze sobie życzą. Zaskakuje więc nieco, na jaki komentarz pod adresem koleżanki pozwoliła sobie była Miss Polonia.

Izabella Krzan zadrwiła z Katarzyny Cichopek w "Pytaniu na Śniadanie"! "Scenografię ustawiała?"

Jednym z tematów, jaki poruszony był w środowym wydaniu "Pytania na Śniadanie", było furoshiki - czyli japońska, ekologiczna metoda pakowania prezentów przy użyciu domowych tkanin, np. szalika. Kiedy Izabella Krzan podeszła do stolika, gdzie znajdowały się potrzebne do zaprezentowania takiego sposobu produkty, musiała się znacząco schylić, by udało jej się podążać za radami specjalistki.

- Ja mam pytanie do scenografii, czy wysokość tego stołu ustalał Marcin Porębiński, czy Kasia Cichopek? W moim przypadku to kolejny temat - jak wyleczyć ból kręgosłupa - wypaliła, zwracając uwagę na wzrost aktorki.

- Iza Krzan sfotografowana po wyjściu z programu próbuje wsiąść do samochodu - dodał nagle Tomasz Kammel.

Warto dodać, że prezenterki faktycznie dzieli spora różnica wzrostu. Izabella Krzan, jak na byłą modelkę przystało, ma 183 cm. Katarzyna Cichopek jest znacznie niższa - ma 158 cm wzrostu.