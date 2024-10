Co dalej z aresztem dla Buddy? Jest wniosek o aresztowanie jego "Grażynki"

Bartek Wrona już nie wróci do TTBZ. Wiadomo, kto go zastąpi w show Polsatu

Budda dostanie areszt? Prokurator chce tego także dla jego dziewczyny

Budda w poniedziałek został zatrzymany wraz z 9-ką innych osób, podejrzanych o te same przestępstwa. Teraz ważą się losy każdego z zatrzymanych przez CBŚP - czy sąd zdecyduje się zastosować wobec nich areszt tymczasowy? W sprawie Buddy tzw. posiedzenie aresztowe obradowało przez całą noc, do 6 rano. Wnioski z posiedzenia zostały przekazane do sądu, który teraz ma podjąć decyzję, co dalej z youtuberem i jego dziewczyną.

"Grażynka" nie wyjdzie na wolność?

Prokurator niespodziewanie wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec Aleksandry K., znanej jako "Grażynka", aresztu. Tak więc teraz partnerzy w życiu i biznesie, Kamil L. i Aleksandra K. czekają na decyzję sądu, czy zostaną tymczasowo aresztowani, czy zobaczą wolność. Prokuratura zapowiadała, że sąd może podjąć decyzję w tej sprawie dziś ok. godz. 16-tej. Do momentu zamknięcia tego tekstu jeszcze jej nie było.

Prokurator uznał, że w przypadku piątej podejrzanej osoby, Aleksandry K., konieczne będzie zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Konieczny będzie areszt, ponieważ środki o charakterze wolnościowym mogą być niewystarczające -wyjaśniła sytuację "Grażynki" portalowi "Pudelek" prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska.

Budda chciał uciec do USA. Nie zdążył

Jak dotąd Kamil L. i Tomasz C.zostali już przesłuchani przez prokuratora i usłyszeli zarzuty. Ciąży na nich podejrzenie m.in kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałe osiem osób, w tym "Grażynkę", podejrzewa się o uczestnictwo w tej grupie. Cała aresztowana 9-ka podejrzana jest: o pranie "brudnych" pieniędzy, wyłudzanie podatku VAT oraz organizowanie nielegalnych gier hazardowych. Żaden z aresztowanych nie przyznał się do winy.

Budda niedługo przed aresztowaniem zorganizował ostatnią internetową loterię. Zarobił na niej ok. 50 milionów złotych. Miał zamiar opuścić kraj i wylecieć do USA jeszcze w tym tygodniu. Szybka akcja CBŚP pokrzyżowała plany youtubera i jego dziewczyny. O kolejnych postępach w sprawie będziemy informowali na bieżąco.

