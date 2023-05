Porażające plotki na temat stanu zdrowia Katarzyny Dowbor. Dziennikarka odpowiada, mówi o staniu nad grobem

Spis treści

Katarzyna Dowbor ponownie znalazła się w centrum zainteresowania mediów. Na początku maja okazało się, że zamiast przeprowadzać rewolucje w domach uczestników programu „Nasz nowy dom”, spore zmiany zafundował jej Polsat, dziękując za współpracę. Powód? Praca nad odświeżeniem wizerunku stacji. Ale czy na pewno? Nowe informacje na ten temat poddały w wątpliwość tę argumentację, fundując fanom programu nową… Zgodnie z nią Dowbor miała rozstać się z Polsatem ze względu na swój stan zdrowia. Prezenterka odpowiedziała na pogłoski w najlepszy sposób.

Od momentu, w którym do fanów Katarzyny Dowbor dotarły informacje o tym, że musiała pożegnać się z programem „Nasz nowy dom”, nie miną jeszcze miesiąc. Emocje nie zdążyły na dobre opaść, a w sieci ponownie zawrzało. Tym razem powodem są rozważania na temat tego, czy prezenterka „stoi jedną nogą nad grobem” – jak sama żartobliwie to określiła.

O co dokładnie chodzi?

Na instagramowym profilu prezenterki 16 maja pojawiło się nagranie, w którym odpowiada na plotki o stanie swojego zdrowia. Rozwiała wszelkie wątpliwości - nie, nie stoi jeszcze nad grobem...

Moi kochani, chcę Wam jeszcze raz bardzo podziękować za wsparcie, miłe słowa i tę walkę o mnie. Jesteście cudowni! I spieszę Was uspokoić, że informacje o moim złym stanie zdrowia, które pojawiają się w mediach, są absolutnie nieprawdziwe! Nie wierzcie w to! Czy tak wygląda kobieta, która jedną nogą stoi nad grobem? Całuję Was i dziękuję za wszystko – tłumacząc, zażartowała Dowbor.