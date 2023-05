Wiemy, co dalej z Katarzyną Dowbor! Ludzie spadną z krzeseł. Sensacja! To będzie wielki powrót

To jedno zdanie mogło kosztować Chylińską karierę. Oberwała też jej mama. Afera na całą Polskę

Katarzyna Dowbor nie poprowadzi już programu "Nasz nowy dom". Po dziesięciu latach z usług prezenterki postanowił zrezygnować nowy dyrektor programowy stacji Polsat, Edward Miszczak, który podziękował Dowbor za współpracę. W mediach społecznościowych ruszyła fala wsparcia i słów otuchy wobec dziennikarki, tym bardziej, że według medialnych doniesień stacja postanowiła zwolnić Dowbor, by "odmłodzić format". Zdaniem wielu komentujących, Katarzyna jest jednak osobą ikoniczną, a pozbycie się jej jest dużym błędem. Podobnie uważa jasnowidz Wojciech Glanc, który w rozmowie z "Super Expressem" ujawnia, co dalej z Katarzyną Dowbor. Zobaczył popularną prezenterkę w swojej wizji i wszystko stało się jasne. Ludzie aż spadną z krzeseł, to będzie wielki powrót.

Wiemy, co dalej z Katarzyną Dowbor! Nowy program w innej stacji?

Jasnowidz Wojciech Glanc w rozmowie z "Super Expressem" przyznaje, że Katarzyna Dowbor to od wielu lat jedna z jego "ulubienic telewizyjnych". - Mam do niej duży sentyment - mówi wprost. Jasnowidz postanowił podzielić się z nami wizją, w której zobaczył przyszłość Dowbor.

- Pani Kasia szybko powróci na ekrany, ta przerwa będzie krótka. Mam dziwne odczucia, że to będzie jednak inna stacja, może znowu dostanie jakiś fajny program do prowadzenia - mówi jasnowidz Wojciech Glanc. - Nie rozumiem decyzji pana Miszczaka. Może idzie to w kierunku "odmładzania telewizji", ale jest przecież masa ludzi, którzy darzą ogromnym sentymentem panią Katarzynę. Ona wróci z impetem, z czymś jeszcze ciekawszym, tak czuję. Jest na swój sposób niezniszczalna i niech tak zostanie jak najdłużej - dodaje.

Jasnowidz Wojciech Glanc podkreśla, że polskie media "nie mogą istnieć bez pewnych postaci". - Takich jak na przykład Maryla Rodowicz czy właśnie Katarzyna Dowbor - mówi.

Jasnowidz Wojciech Glanc. Kim jest?

Jasnowidz Wojciech Glanc jest jednym z najpopularniejszych jasnowidzów w Polsce. Znany szerszej publiczności dzięki udziałowi w drugiej edycji programu "Big Brother", gdzie wystąpił jako brzuchomówca z lalką o imieniu Eustachy. Widzowie kojarzą go także z występu w programie "Mam Talent". Wojciech Glanc jest hipnotyzerem, showmanem, aktywistą, wydaje także książki. A to tylko kilka spośród wielu aktywności, jakich się podejmuje. Aktualnie najbardziej jest znany właśnie z działań związanych z jasnowidzeniem. Prowadzi warsztaty jasnowidzenia i publikuje swoje wizje oraz porady w mediach społecznościowych.

