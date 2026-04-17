Coachella 2026 na żywo. O której godzinie wystąpi Justin Bieber i Sabrina Carpenter? Dokładna rozpiska

Tegoroczna edycja festiwalu Coachella ponownie skupia na sobie uwagę melomanów ze wszystkich kontynentów. Najpopularniejsza na świecie impreza muzyczna tradycyjnie gromadzi czołowych artystów, którzy przygotowują na tę okazję wyjątkowe widowiska. W 2026 roku w roli głównych gwiazd występują Justin Bieber, Sabrina Carpenter oraz Karol G. Poza głównymi headlinerami w koncertowym zestawieniu znaleźli się między innymi Addison Rae, The xx, The Strokes i sombr.

Drugi weekend Coachelli 2026: Justin Bieber zaskakuje, Sabrina Carpenter wydłuża koncert

Pierwsza odsłona tegorocznego wydarzenia dostarczyła widzom wielu emocji, a najgłośniej dyskutowano o scenicznym powrocie Justina Biebera. Wokalista wykonał utwory z ubiegłorocznych albumów „SWAG” i „SWAG II”, jednak prawdziwą niespodziankę przygotował podczas prezentacji swoich największych przebojów. Zrezygnował z bogatej choreografii oraz fajerwerków na rzecz klimatu domowej imprezy, odtwarzając po prostu własne teledyski z serwisu YouTube. Zdecydowanie bardziej tradycyjne, efektowne show dała Sabrina Carpenter. Artystka zapowiedziała, że podczas nadchodzącego występu z piątku na sobotę polskiego czasu jej koncert będzie trwał o dziesięć minut dłużej. W kuluarach krążą również nieoficjalne informacje o możliwym pojawieniu się na scenie Madonny.

Warto dodać, że utwory Kanadyjczyka zanotowały ogromny wzrost popularności tuż po jego pierwszym festiwalowym koncercie, choć sam artysta nie powiększy przez to swojego majątku nawet o złotówkę.

Gdzie oglądać festiwal Coachella 2026 za darmo? Transmisja na YouTube

Darmowa relacja na żywo z festiwalu udostępniana jest tylko za pośrednictwem oficjalnego kanału wydarzenia w serwisie YouTube. Organizatorzy przygotowali równoległy przekaz z aż siedmiu różnych scen, a występy z głównej estrady Coachella Stage można podziwiać w wysokiej rozdzielczości 4K. Codzienny livestream startuje punktualnie o godzinie 16:00 czasu pacyficznego, co oznacza, że w Polsce fani muszą zasiąść przed ekranami o 1:00 w nocy.

Piątek, 17 kwietnia 2026: o której godzinie wystąpi Sabrina Carpenter?

Harmonogram głównych koncertów z uwzględnieniem czasu polskiego (noc z piątku na sobotę):

Jaqck Glam — początek o godzinie 1:10

Teddy Swims — start zaplanowano na 2:20

The xx — pojawią się na scenie o 4:00 nad ranem

Sabrina Carpenter — koncert ruszy o 6:00 i potrwa dłużej niż zwykle, bo aż do 7:40

Anyma — zagra set o 9:00 rano w sobotę

Tego samego dnia na mniejszych scenach, takich jak Outdoor Theatre, zaprezentują się również m.in. Lykke Li, Dijon, Disclosure oraz Turnstile. Precyzyjne godziny ich koncertów można sprawdzić na stronie internetowej wydarzenia oraz w festiwalowej aplikacji mobilnej, jednak uwaga większości widzów skupia się głównie na artystach z głównej sceny.

Sobota, 18 kwietnia 2026: kiedy na scenę wejdzie Justin Bieber?

Rozpiska czasowa dla polskich widzów na noc z soboty na niedzielę prezentuje się następująco:

Record Safari — muzycy otworzą blok o 1:10 w nocy

Addison Rae — jej show rozpocznie się o 2:25

GIVĒON — artysta przejmie scenę punktualnie o 4:00 nad ranem

The Strokes — kultowy zespół zagra o 6:00

Justin Bieber — długo wyczekiwany występ wokalisty zaplanowano na 8:25 rano w niedzielę

Niedziela, 19 kwietnia 2026: finał festiwalu i koncert Karol G

Zwieńczeniem drugiego weekendu będzie wielki finał, który uświetni Karol G. Jej koncert zamykający całą imprezę wystartuje o 7:10 rano w poniedziałek czasu polskiego. Poza główną gwiazdą, na pozostałych estradach wystąpią między innymi Major Lazer oraz Young Thug. Organizatorzy uczulają jednak, że w przypadku wydarzeń na żywo harmonogram może ulec drobnym modyfikacjom wynikającym z naturalnych opóźnień, dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest uruchomienie odpowiednich powiadomień w serwisie YouTube.

