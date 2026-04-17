Trolejbus pełen przedszkolaków zderzył się z BMW. Chwile grozy na ulicach Gdyni

Grzegorz Kluczyński
Dawid Piątkowski
2026-04-17 15:53

Na skrzyżowaniu ulic Chylońskiej i Osowskiej w Gdyni doszło w piątek, 17 kwietnia, do groźnie wyglądającego wypadku. Trolejbus wiozący 21 przedszkolaków zderzył się z samochodem osobowym. Na miejscu pojawiły się wszystkie służby, a ratownicy przeprowadzili triaż 27 pasażerów.

Wypadek w Gdyni

Autor: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni/ Materiały prasowe

Zderzenie na ruchliwym skrzyżowaniu

Do wypadku doszło około godziny 9:00 rano. Trolejbus, którym podróżowało łącznie 27 osób – w tym grupa 21 dzieci z pobliskiego przedszkola jadących na wycieczkę – zderzył się z samochodem osobowym marki BMW. Siła uderzenia była na tyle duża, że na miejsce natychmiast skierowano dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz policję.

Ratownicy podkreślają, że sytuacja wyglądała poważnie, bo w pojeździe znajdowała się duża grupa najmłodszych pasażerów. Dlatego od razu wdrożono procedurę triage – wstępnej segregacji poszkodowanych. Badaniem objęto wszystkich pasażerów.

Dzieci całe i zdrowe, dwie osoby ranne

W wyniku wypadku medycznych czynności ratunkowych wymagały dwie osoby. Jedna została przewieziona do szpitala, druga mogła pozostać na miejscu zdarzenia. Najważniejsza informacja: żadne z dzieci nie odniosło obrażeń. Ratownicy podkreślają, że maluchy były przestraszone, ale fizycznie nic im się nie stało.

Opiekunowie szybko zabrali przedszkolaków z miejsca zdarzenia. Służby działały sprawnie, a sytuacja została szybko opanowana.

Policja wskazuje winnego. Kierowca BMW nie ustąpił pierwszeństwa

Już dwie godziny po wypadku policjanci wstępnie ustalili jego przebieg. Jak przekazał w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" asp. Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, kierowca BMW nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia z trolejbusem. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Okoliczności zdarzenia nadal są wyjaśniane.

Ratownicy: „Triaż był kluczowy”

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni podkreśla, że w sytuacjach masowych – takich jak ta – triaż, czyli błyskawiczna segregacja poszkodowanych jest absolutnie kluczowa. Pozwala natychmiast wyłonić osoby wymagające pilnej pomocy i uniknąć chaosu.

Co robić, gdy jesteś świadkiem wypadku komunikacji miejskiej?

Ratownicy przypominają:

  • zachowaj spokój,
  • oceń, czy ty lub inni potrzebujecie pomocy,
  • przekaż dyspozytorowi liczbę potencjalnych poszkodowanych,
  • dzwoń pod numer 112 lub 999.
