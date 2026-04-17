Trolejbus pełen przedszkolaków zderzył się z BMW. Chwile grozy na ulicach Gdyni

Zderzenie na ruchliwym skrzyżowaniu
Do wypadku doszło około godziny 9:00 rano. Trolejbus, którym podróżowało łącznie 27 osób – w tym grupa 21 dzieci z pobliskiego przedszkola jadących na wycieczkę – zderzył się z samochodem osobowym marki BMW. Siła uderzenia była na tyle duża, że na miejsce natychmiast skierowano dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz policję.
Ratownicy podkreślają, że sytuacja wyglądała poważnie, bo w pojeździe znajdowała się duża grupa najmłodszych pasażerów. Dlatego od razu wdrożono procedurę triage – wstępnej segregacji poszkodowanych. Badaniem objęto wszystkich pasażerów.
Dzieci całe i zdrowe, dwie osoby ranne
W wyniku wypadku medycznych czynności ratunkowych wymagały dwie osoby. Jedna została przewieziona do szpitala, druga mogła pozostać na miejscu zdarzenia. Najważniejsza informacja: żadne z dzieci nie odniosło obrażeń. Ratownicy podkreślają, że maluchy były przestraszone, ale fizycznie nic im się nie stało.
Opiekunowie szybko zabrali przedszkolaków z miejsca zdarzenia. Służby działały sprawnie, a sytuacja została szybko opanowana.
Policja wskazuje winnego. Kierowca BMW nie ustąpił pierwszeństwa
Już dwie godziny po wypadku policjanci wstępnie ustalili jego przebieg. Jak przekazał w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" asp. Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, kierowca BMW nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia z trolejbusem. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Okoliczności zdarzenia nadal są wyjaśniane.
Ratownicy: „Triaż był kluczowy”
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni podkreśla, że w sytuacjach masowych – takich jak ta – triaż, czyli błyskawiczna segregacja poszkodowanych jest absolutnie kluczowa. Pozwala natychmiast wyłonić osoby wymagające pilnej pomocy i uniknąć chaosu.
Co robić, gdy jesteś świadkiem wypadku komunikacji miejskiej?
Ratownicy przypominają:
- zachowaj spokój,
- oceń, czy ty lub inni potrzebujecie pomocy,
- przekaż dyspozytorowi liczbę potencjalnych poszkodowanych,
- dzwoń pod numer 112 lub 999.